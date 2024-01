Nobilo je uvjeren da Turudić ide na novu funkciju: ‘Ne bi se on javio da nije dobio neki mig’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Državno odvjetničko vijeće (DOV) u petak će objaviti imena kandidata koji se natječu za poziciju novog glavnog državnog odvjetnika.

Aktualna glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek je najavila da se ne namjerava kandidirati.

Navodno se četvero kandidata prijavilo na natječaj za čelnu osobu DORH-a, a to su odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik županijskog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner, trenutni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić.

Nobilo: To je manevar do odlaska Hrvoj Šipek

O tome je govorio odvjetnik Anto Nobilo.

Hrvoj Šipek podigla je pred Vrhovnim sudom zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv odluka dvaju sudova u slučaju ‘veliki Agrokor’, u kojem je vještačenje poljske podružnice KPMG-a proglašeno nezakonitim. No, Nobilo ne vjeruje da će ti rezultirati nekim bitnim promjenama.

“Mislim da nisu velike šanse, mislim da je to više manevar da se razvuče konačna odluka do odlaska Zlate Hrvoj Šipek. Prvostupanjski i drugostupanjski sud su napravili kvalitetne odluke, dobro su ih obrazložili i ne vjerujem da će Vrhovni sud to mijenjati”, kazao je Nobilo za N1 pa se osvrnuo na taj postupak koji slijedi, rekavši da će sve trajati nekoliko mjeseci.

Smatra da je sud u ranijim odlukama u vještačenju oko Agrokora išao u bit stvari i jednostavno je definirao da je stranka u postupku plaćala vještaka i da taj vještak nije mogao napraviti zakoniti dokaz. “Prema tome, smatram da će i Vrhovni sud zauzeti sličan stav i mislim da neće doći do bitnih promjena, ali se na neki način kupuje vrijeme dok Zlata Hrvoj Šipek ne otiđe u mirovinu”, smatra Nobilo.









‘To nije osobni sukob’

Hrvoj Šipek sada preispituje odluku koju je donio Ivan Turudić koji je sad kandidat za njenu poziciju.

“To je uobičajena situacija, ona ima zakonsku mogućnost da traži preispitivanje te odluke, to nije neki osobni sukob, to je sukob mišljenja. Bit će puno zanimljivije kako će se ponašati Turudić ako bude izabran za Glavnog državnog odvjetnika u slučaju Agrokor je u tom slučaju ništa nije čisto”, kazao je Nobilo.

Turudić novi glavni državni odvjetnik? ‘To je gotova stvar’

“Bit će daleko interesantnija situacija ako Turudić bude izabran za glavnog državnog odvjetnika. Hoće li zauzeti ispravan stav i ispraviti greške prethodnice?”, dodao je.

Ima li Turudić šanse da postane novi glavni državni odvjetnik? Nobilo smatra da ne da ima šanse za to nego da je to već dogovoreno.

“Turudić je sudac visokog kaznenog suda i on ne bi svoju aplikaciju na taj natječaj poslao, a da nije dobio neki mig i da se nije dogovorio s nekim, da ga vladajući podrže. Bez toga se on ne bi ni javio na taj natječaj. S druge strane, rekao bih da HDZ računa da je on njihov čovjek jer je u prošlosti i došao stranačkom linijom u Zagreb, ali mislim da se varaju jer Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nije isti čovjek. Svatko ima svoje interese, a na što će to izaći, vidjet ćemo kad Turudić počne raditi i donese prve odluke”, istaknuo je Nobilo.