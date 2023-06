‘Nju su pripremali za to’ Azra Imamović progovorila o svim užasima zambijskog zatvora: ‘Tamo se ne smije plakati’

Autor: Dnevno.hr

Gitarist grupe Hladno pivo Zoran Subošić danas je gostovao u “Nedjeljom u 2” gdje je Aleksandru Stankoviću prepričao agoniju koju je proživio u Zambiji. Osim njega o mukotrpnom procesu posvajanja u prilogu prije intervjua progovorila je i njegova supruga Azra Imamović Subošić, koja je otkrila kako su godinama pokušavali dobiti dijete.

“Išli u Petrovu i privatno, to je postalo iscrpljujuće za meni i Zokija, koji je osjećao krivnju što ja moram prolaziti kroz to, a on ne može pomoći. Sjedili smo kraj mora, kad je on predložio da možda usvojimo dijete”, prisjetila se.

‘Imala je našu fotografiju’

Otkrila je i kako su se djeca koju su četiri hrvatska para posvojila vrlo brzo opustila, kao i da ju je Mariella već drugog dana počela zvati mama.





“Nju su pripremali za to, imala je našu fotografiju. Djeci smo objasnili gdje idemo, ‘idemo doma’, u avion. No, na aerodromu smo zaustavljeni”, ispričala je Imamović Subošić. U tom je trenutku počela njihova višemjesečna agonija.

“Najgore mjesto na svijetu je taj pritvor, zmazano bez prozora, ogromni žohari, pauci, nema vode, nema svjetla, pokrivale smo se maramama da nas ne pikaju komarci zbog malarije. Nisam znala ni gdje je Zoki ni Mariella, to je bilo najgore”, govori.

Nisu smjele plakati

Dodala je i kako su jele samo kruh, kao i da ih je u jednoj ćeliji bilo čak 50.

“Nismo razmišljale ni o čemu osim o muževima, o djeci, ali smo se dogovorile da ne smijemo pričati jer bismo odmah plakale, a tamo se ne smije plakati. Bilo nas je 50 u jednom malom prostoru. Po noći se plače kad ne možeš spavati, samo čuješ žene kako plaču. To je kao štala, nema tekuće vode, polijevaš se iz kantice, malo dvorišta je ograđeno zidom, a u njemu kolju kokoši, dok nam milijarde muha ulaze u nos i oči”, kaže.

Srećom, presuda je okončala njihov horor, a emotivne trenutke sa suda neće zaboraviti nikada.

“Predivno nam je sad, s prijateljima smo i s obitelji, ono za čim smo čeznuli šest mjeseci sad je stvarnost, divno je biti doma”, poručuje Azra Imamović Subošić.