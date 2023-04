‘PA SRAM GA MOŽE BITI, TAKO PREMA HEROJU DOMOVINSKOG RATA !’ Beljak poludio na Jandrokovića zbog Sačića: ‘Rekao sam mu da je kukavica’

Autor: Mia Peretić

Nemile scene jutros su se odigrale u Saboru gdje se, tako bar tvrdi predsjednik Sabora Gordan Jandroković, umalo dogodio fizički okršaj, odnosno dvoje zastupnika mu je priprijetilo.

Prstom je upro u Suverenista Željka Sačića i HSS-ovog šefa Krešu Beljaka, objasnivši što se točno dogodilo nakon rasprave, odnosno tijekom pauze, kada su kamere bile ugašene.

“Prvo je Miro Bulj dobio četvrtu opomenu i krenuo je van iz sabornice, onda je Krešo Beljak počeo vikati ‘Miro ostani’ pa se Bulj vratio natrag. Beljaku sam dao opomenu. Kad se to dogodilo, Beljak je krenuo vrijeđati, on i Sačić su krenuli prema dolje. Neću reći da se fizički obračunaju, nego da mi nekako fizički zaprijete. Ako mislite da je to normalno ponašanje dok smo u Saboru… Ako je pauza za stanku i da netko počne vikati i prijetiti mi fizički, a da je to ignoriram, ne mogu. Valjda smo civilizirani. To je neprihvatljivo. Svašta su mi osobno izgovorili, to im je na dušu”, otkrio je Jandroković.





Beljak: Ja nisam nasilnik, preplašio se kao pile

Beljak se uskoro na Facebooku požalio što ga je ‘Njonjo opet izbacio na tri dana i to u vrijeme pauze kada se uopće nije javio za riječ’, a palo je tu i težih riječi.

Zato smo ga nazvali kako bismo provjerili koliki je točno bio razmjer incidenta koji je Jandroković interpretirao kao fizičku prijetnju.

“Zašto kamere nisu snimale? A to što je kukavica koja je preplaši i puni gaće kad grom pukne… Ja nisam nasilan čovjek, ne bi se sigurno obračunavao sa slabijima. Ovako je bilo, nisam se javio za riječ i digao sam povredu poslovnika te čekao da dođem na red. Nakon što je Bulja udaljio iz Sabora, ja sam htio da čuje što ja imam za reći. Rekao sam: ‘Miro ne idi, čekaj’. Nakon tih riječi Jandroković mi odmah daje opomenu i određuje pauzu. I za vrijeme pauze sam dobio dvije opomene, a nakon toga sam krenuo prema Jandrokoviću pitati o čemu se radi. Pitati što radi, zašto tri opomene za vrijeme pauze? Preplašio se kao malo pile i počeo bježati. Ne znam što je on mislio da će se dogoditi, nisam ja fizički nasilnik”, rekao nam je Beljak.

‘Nisam psovao, ali…’

Naglasio se i da se Jandroković prema Sačiću ponio na nedostojan način.

“Da se tako profesor ponese prema učenicima, došla bi mu prosvjetna inspekcija i dobio bi kaznu. To je heroj Domovinskog rata”, kaže Beljak.

Jandroković se požalio i da su mu svašta izgovorili. Beljak se bez dlake na jeziku prisjeća što je točno rekao.









“Rekao sam da je kukavica, da ga može biti sram napadati heroja Domovinskog rata dok se on skrivao mami ispod suknje. Nisam psovao”, zaključio je.

Epilog priče, ni Beljak ni Sačić par dana ne smiju u Sabor.