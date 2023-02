‘NJOJ NE PREOSTAJE DRUGO NEGO DA KAŽE PUNU ISTINU!’ Spremna je za nagodbu, je li već i potpisana? Plenković strahuje, ona nema što izgubiti i želi ga povući sa sobom

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nitko nije mogao ni naslutiti da će ona tako daleko dogurati – tim riječima o svojoj sugrađanki Gabrijeli Žalac progovaraju Vinkovčani koji je poznaju kao kćer čovjeka koji je radio na željeznici, no za uspjeh i proboj bivše ministrice otac i nije previše zaslužan. Gabrijela Žalac, rođena Ivanković, iza sebe je imala uspješnu majku, šeficu Hrvatske gospodarske komore za Slavoniju, koja se s obitelji početkom 90-ih, odnosno onda kada je trebalo, učlanila u HDZ.

Kada kažu da nisu vjerovali da će tako daleko dogurati, Vinkovčani zapravo aludiraju na to da je Žalac sa svojim suprugom Marijem prvi put zatrudnjela još dok je pohađala četvrti razred srednje škole. To što je vrlo rano postala majka, probitačnu Slavonku nije zaustavilo, nastavila se školovati na osječkom Ekonomskom fakultetu, istom onom koji se nedavno našao pod povećalom zbog niza sumnjivih doktorata i diploma do kojih je došla vojska splitskih HDZ-ovaca. Kada je studij privela kraju, diplomirajući na temu “Stečaj Županjske banke”, na kojem je kao upraviteljica radila njezina majka, Žalac postaje savjetnica nekadašnjeg HDZ-ova vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića, nedugo nakon toga i ona se pridružuje HDZ-u pa je imenuju pročelnicom županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju.

Strelovit uspjeh

Mlada ekonomistica svoje je školovanje nadopunila titulom certificiranog trenera osnova EU-a i PCM-a te završava na stručnom usavršavanju u Bruxellesu, gdje je upoznala i današnjeg premijera Plenkovića, čovjeka zahvaljujući kojem i jest dogurala tako daleko. S pozicije direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast 2016. stiže u Plenkovićevu Vladu kao šefica iznimno važnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a. Plenković nikada nije imao tako lojalnu suradnicu, reći će oni koji njihov odnos pamte iz tih ministarskih dana u kojima je Žalac jela i pila na račun hrvatskih građana, organizirajući proračunskim novcem rođendanske zabave. Probitačna Vinkovčanka uspjela se u vrlo kratkom roku zbližiti s državnom tajnicom Josipom Rimac, njih su dvije odlazile na koncerte, u šopinge, na ručkove i večere, a društvo im je nerijetko pravila ministrica Vučković, koja se od te družine brže-bolje distancirala kada se doznalo da Rimac pakira kofere za Remetinec.





Dok su dvije dame uživale na račun hrvatske sirotinje, Plenković se po svemu sudeći bavio sam sobom, jer tvrdi da nije ništa znao o korupcijskoj mreži koju je njegova prijateljica Žalac plela, premda su ministri u Vladi itekako dobro znali čime se dvije dame bave, što su, uostalom, posvjedočili i USKOK-u priznajući da to nisu prijavili. Je li i Plenković bio jedan od onih koji su sve znali, ali nisu prijavili i djelovali, pitanje je koje se ovih dana postavlja u javnom prostoru, nakon što se doznalo da se njegovo ime provlači kroz njihove prepiske zbog kojih je vladajuće uhvatila nervoza i nezapamćena panika.

Žalac je stajala uz premijera Plenkovića onda kada se trebalo boriti za ratifikaciju Istanbulske konvencije, kao njegova izaslanica za Slavoniju ratovala je s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom kada je on u svojem gradu organizirao prosvjed zbog ratnih zločina, zbog Plenkovića se obrušila i na Marka Perkovića Thompsona. “Meni osobno je najgore od svega u toj cijeloj priči što se predviđa da pjeva naš pjevač Thompson koristeći žrtvu Vukovara u to ime. To je nešto zbog čega sam zaista iznenađena”, poručila je Žalac koja je zbog Plenkovića zaratila i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Veliko prijateljstvo

Ona mu je znala laskati, u svakom trenutku čuvala mu je leđa, bila je prijateljski raspoložena, vrlo duhovita i otvorena, a Plenković je to kod nje silno cijenio, komentiraju naši sugovornici dobro upućeni u odnose spomenutog dvojca pa kažu da je Žalac i po Slavoniji svojim ljudima obećavala brda i doline pozivajući se baš na Plenkovića koji je uz svoju još aktualnu stranačku kolegicu stajao u mnogim teškim trenucima. On ju je među prvima nazvao kada je pokosila dijete s nevažećom vozačkom dozvolom, objašnjavajući joj da se to baš svakomu moglo dogoditi, stajao je uz nju i onda kada je se prozivalo zbog Mercedesa pred njezinom obiteljskom kućom, ali je bio prisiljen zbog pritiska javnosti zahvaliti joj se na suradnji u vrijeme kada je iz svoje Vlade ispraćao bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, koji je usput budi rečeno također veliki prijatelj bivše ministrice i koji se baš poput nje nedavno našao na godišnjem odmoru u Remetincu.

I onda kada je Žalac završila iza rešetaka, premijer Plenković stajao je čvrsto uz nju nazivajući je vrhunskom stručnjakinjom. Plenković će vam to i danas nakon afere AP reći sa stopostotnom sigurnošću, kažu naši sugovornici. No to što Plenković u nju vjeruje za Gabrijelu Žalac više nije dovoljno. Izlazak iz Vlade teško je podnijela, ali se opet relativno brzo snašla, stranka joj je pomogla da se okrene konzultantskom biznisu, a onda se poput kule od karata sve rasulo njezinim privođenjem. Za Žalac danas više nitko ne želi čuti, svi u lokalnom HDZ-u okrenuli su joj leđa, a i to što se nedavno sastala s Plenkovićem nije joj bilo od velike koristi premda se donedavno nadala da bi on mogao posložiti situaciju u njezinu korist. Sve i da to želi učiniti, Plenković je i sam u ovoj situaciji nemoćan jer je riječ o istrazi koju provodi Ured europskog javnog tužitelja, što pak znači da se opstojnost bivše ministrice Žalac svela na to da mora birati u za nju prilično neugodnom duelu. Njoj ne preostaje ništa drugo nego da kaže punu istinu, otkriva nam jedna od njezinih bliskih prijateljica te kaže da Žalac nikada u životu nije bila tako loše.

Težak period

U Remetincu joj je bilo iznimno teško, klonula je psihički i posve bi je slomilo da se mora ponovno onamo vratiti jer je ionako dovoljno slomljena time što je serijal afera i istraga doveo u pitanje egzistenciju cijele njezine obitelji, što nije nimalo lako jer je Gabrijela Žalac majka troje djece koja su tijekom njezina privođenja i zatvoreničkog staža također prolazila kroz jako teško i iznimno turbulentno razdoblje. Znajući za sve okolnosti koje joj ne idu u prilog, Žalac je, kako nam otkriva njezina prijateljica, odlučila da se neće žrtvovati ni za koga, pa ni za Plenkovića, već će se boriti isključivo za sebe i svoju obitelj jer joj ništa drugo ne preostaje. Oni upućeni u istragu tvrde pak kako je Žalac pristala na nagodbu zbog čega bi ova ionako intrigantna priča mogla postati još intrigantnija. Nije nemoguće da su baš s tim početkom njezine borbe povezane famozne poruke u kojima se spominje AP, no i da je tomu tako, treba shvatiti da ni pozicija bivše ministrice nije nimalo jednostavna.

Ona se navodno dugo lomila oko toga hoće li se ogoliti do kraja, a sada kada je uvidjela da za nju nigdje nema posla i da joj obitelj jedva spaja kraj s krajem, spremna je govoriti i o svojim odnosima s premijerom Plenkovićem i o svojoj famoznoj aferi Softver zbog koje je iz Vlade odlepršala i njezina nasljednica Nataša Tramišak. I baš to što je Tramišak javno progovorila o prijetnjama koje je dobivala zbog toga što posao sa softverima nije željela dodijeliti tvrtki Omega Software mogao bi biti jedan od ključnih argumenata u obrani bivše ministrice Žalac. Poznato je da je Tramišak neizravno dala naslutiti da joj se prijetilo i iz vrha Vlade, iako je ona teze o tome da joj je premijerove ultimatume prenosio Zvonimir Savić demantirala, moguće je da Žalac o tim odnosima unutar Vlade vezanima uz sporni posao zna nešto više. O poslovima sa softverom, prema tezama iz kruga ministrice Žalac, i Plenković je znao više od onoga što sada otkriva javnosti. Naime, nabavu softvera morao je potvrditi Plenković, odnosno njegov ured, iz čega proizlazi da je to i njegova odgovornost, milijuni, posebice oni europski, teško da su se mogli vrtjeti a da on nije imao uvid u to, komentira nam prijateljica Gabrijele Žalac, najavljujući da će ona i na sudu progovoriti o tome jer jednostavno više nema što izgubiti.









Ni Rimac neće šutjeti

Na sud bi pak kao svjedoka premijera Plenkovića trebala pozvati bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Rimac koja je USKOK-ovim istražiteljima već dala do znanja da se ona ne osjeća krivom za aferu vjetropark zbog koje je osobno kontaktirala s premijerom Plenkovićem tražeći od njega da organizira sastanak s Bašićem. Je li do toga sastanka došlo, ne može se doznati ni u Plenkovićevim ni u izvorima bliskima Rimac koja taj podatak, kako nam kažu, čuva kao najsnažniji adut za kraj. Prema onomu što je otkrila istražiteljima, Rimac ne samo da se ne osjeća krivom nego ona tvrdi da je činila dobro djelo boreći se za projekt koji je trebao vratiti život u njezin rodni kraj. Zbog toga doista jest kontaktirala s Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem, ali i s cijelim nizom ministara i državnih dužnosnika, no kako je rekla, ona za to od Bašića nije uzimala nikakvu naknadu, nego je i samom Plenkoviću objasnila da njihov projekt zapinje zbog dozvola i dokumentacije koja je nužna za realizaciju istog onog zbog čega je navodno još tada, prije nekoliko godina, kontaktirala s Državnim odvjetništvom.

Ako je točno ono što tvrdi Rimac, i premijer Plenković i DORH mogli su znati da se ovdje događa nešto neuobičajeno. Događati bi se pak uskoro moglo još podosta toga jer su dvije HDZ-ovke koje su se godinama pravile glupe odlučile da više neće igrati istu igru, umjesto toga, sada su odlučile reći sve što znaju, a to sve, kako zasad stvari stoje, moglo bi biti neugodno i za premijera Plenkovića koji prolazi kroz jednu od najvećih kriza u svojem premijerskom mandatu. Da dolaze teška vremena može se naslutiti i iz toga što se po HDZ-u već počelo govoriti da je ministrica poljoprivrede Marija Vučković zajedno sa svojim suradnicima već bila na ispitivanju kod europske tužiteljice.