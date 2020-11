NJEZINU JE HRANU JEO I TITO! Desetljećima je radila u ovoj kuhinji, hvalili su je ljudi diljem svijeta!

Autor: Ana Korenić

Budimirka Mladenović ima 90 godina te je i dalje glavna kuharica u hotelu koji se nalazi pored manastira Sopoćani kod Novog Pazara. Buda, kako je svi zovu, nije ni slutila da će vrijeme od 1954. godine do danas provesti u kuhinji, gdje je postala majstorica za domaću hranu.

Buda inače više od šezdeset godina i živi u ovom hotelu, a njenu hranu probale su mnoge poznate osobe, među kojima je bio i Josip Broz Tito.

Ona nikada nije otišla iz Sopoćana, mjesta u kojem se rodila prije gotovo devedeset godina. Kao djevojka je ušla u kuhinju hotela, gdje radi od svoje dvadesete godine, i to u dvije smjene, od jutra do noći.

“Išla sam ranije pomagati i po sobama. Gdje god je nešto trebalo napraviti, išla sam. Uranim ujutro i pripremim teletinu i janjetinu i odem pomoći. A u kuhinji sam radila sve dok je bilo gostiju”, govori.

U mirovinu je otišla prije dvadesetak godina, no ona i dalje u svojoj kuhinji priprema čuvenu teletinu na žaru. Kaže da nikada nije otišla na bolovanje, a u hotel su dolazili probati njene specijalitete mnogi državnici i diplomati. Dobivala je pisma od diplomata iz svih krajeva svijeta, prenosi N1.

“Svaki je zadovoljan otišao. Šefovima bi se obično zahvalili, uz riječi da je hrana odlična. Nekada je ovo mjesto bilo baš sređeno. S tepisima i rezbarenim namještajem. A narod nije ni znao što je rezbarenje”, prisjeća se Budimirka Mladenović.

Kuhanju ju je naučila kuharica Moše Pijade, a ubrzo je počela sama eksperimentirati i pripremati najbolja i najpoznatija jela iz regije, kao što su razne pite, pogače, janjetina i teletina.

“Tražili su me i iz UN-a, Metropola… Svuda su me tražili. Ali, nisam nigdje htjela otići. Tadašnji direktor mi je predložio da idem dva meseca u jedan hotel u Kraljevu, kako bih položila za kuharstvo. Nisam ni to htjela. Bila sam mlada i bojala sam se otići”, rekla je.

Desetljećima je bila šefica kuhinje i glavna kuharica, a primala je minimalnu plaću jer nije imala nikakvu školu, pa se vodila kao nekvalificirani radnik, a takva joj je sad i mirovina.