NJEMU NITKO NE MOŽE STATI NA KRAJ! ‘Crv’ odležao zbog ubojstva, ali ponovno uznemirava: Ni majka mu nije sveta, eksplodiralo pored nje i psa

Autor: Dnevno.hr

U petak oko 23:40, policija je u Splitu zaprimila dojavu o detonaciji u stanu na prvom katu obiteljske kuće, a sada su procurili i detalji o počinitelju.

Policija se vrlo brzo uputila na mjesto događanja.

Kad su stigli, imali su što za vidjeti. Pronašli su tragove koji upućuju na aktiviranje eksplozivnog sredstva u dvorištu i na balkonu, no srećom nije bilo ozlijeđenih osoba.





Krimi rad

“Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja u dvorištu i na balkonu obiteljske kuće pronađeni su tragovi koji su upućivali na aktiviranje eksplozivnog sredstva. U događaju nije bilo ozlijeđenih” priopćeno je iz PU splitsko-dalmatinske.

U nedjelju se saznalo o kome se zapravo radi i otkriveno je da je glavni akter dobro znan policijskim službenicima, ali i zatvorskim čuvarima.

Ante Rubić zvani Crv (37) uhićen je i nad njim se provodi krim-istraživanje u splitskoj policiji jer se sumnja da je on taj koji je aktivirao bombu koja je odjeknula na balkonu njegovog stana na prvom katu obiteljske kuće u Ulici Matice Hrvatske.

U trenutku detonacije, u blizini su bili on i majka.

U eksploziji je nastradao njihov pas.

Policija ga je pronašla u jednom većem društvu, a tijekom dana nije bio susretljiv u davanju informacija. Tereti ga se za općeopasnu radnju, piše Slobodna Dalmacija.









O kome se radi?

Rubić je osuđen na trinaest godina zatvora koje je odležao jer je 2008. na splitskom Lovrincu nožem ravno u srce ubo Denisa Tadića nakon što je između njih nastala svađa oko nesporazuma u prometu. Spomenuti Tadić preminuo je ubrzo u splitskoj bolnici. ‘Crv’ je na suđenju rekao kako je sve zapravo bio plod nesretnog slučaja.

Tvrdio je, Tadić ga je gumenom palicom jednom udario, a kada je krenuo prema njemu da ga opet udari, on se povukao do svog automobila, izvadio nož i instiktivno pružio ruku u kojem je držao nož prema Tadiću. Nije mu jasno kako se sve to skupa dogodilo i izrazio je kajanje.

Sud nije povjerovao njegovoj obrani.









Dalje, ovaj je mladić kojemu kriminal nije stran još osuđen i za pljačku benzinske crpke OMW na splitskoj Dujmovači na 3 godine i dva mjeseca zatvora odakle je naoružan kalašnjikovim uzeo zajedno s M.I. 20 tisuća kuna. Učinio je to 2009. kada mu je u tijeku bilo suđenje za Tadićevo ubojstvo.

Rubić je sudjelovao i u tučnjavi ispred splitskog kafića “Moon” početkom ožujka prošle godine kada su se sukobile dvije grupe predvođene Kristijanom Stojanovićem zvanom Kiki i Josipom Čubelićem zvanom Čuba…