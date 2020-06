Njemačku ponovno ‘trese’ koronavirus, ali i neredi, u Stuttgartu krš i lom

U Njemačkoj je zabilježeno više od 770 novih slučajeva zaraze koronavirusom. “Posljednji put je tako visok broj zabilježen 20. svibnja”, rekao je Državni epidemiološki institut Robert Koch.

Posljednjih dana pojavila su se tri nova žarišta u saveznim pokrajinama Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, Donjoj Saskoj i Hessenu.

U okrugu Guetersloh na zapadu Njemačke pripadnici Bundeswehra pomažu pri testiranju na koronavirus u jednom pogonu za obradu mesa u kojem je u proteklih pet dana zabilježeno nekoliko stotina novih slučajeva.

Njemačke vlasti namjeravaju provesti testiranja u najvećem njemačkom pogonu za klanje i obradu svinja. Sumnja se da je zaraza izbila zbog nepoštivanja pravila o razmaku u smještajima za radnike klaonice koji uglavnom dolaze iz istočnih zemalja Europske unije.

Iz tamošnjeg Ministarstva zdravlja naglašavaju kako je sada najvažnije zaustaviti širenje zaraze, a do daljnjega je zatvoren pogon klaonice. Zatvorene su i lokalne škole.

U donjosaskom gradu Goettingenu u karanteni se nalazi više od 700 stanovnika jednog stambenog objekta na rubu središta grada. U zgradi u kojoj je zaraza živi veliki broj useljenika a novi val je, kako su prvobitno javljali mediji, izbio nakon proslave Bajrama među žiteljima bloka.

U Kasselu na sjeveru savezne pokrajine Hessen u jednom smještaju za izbjeglice otkriveno je 20 slučajeva zaraze, a 60 osoba je u karanteni.

Uz koronavirus, Njemačku opterećuju i neredi

No, osim korone, Njemačku dodatno opterećuju i neredi. Naime, u noći sa subote na nedjelju dogodili su se izgredi tijekom kojih je ozlijeđeno 19 policijaca, a privedeno je 26 osoba. Ipak, policija u Stuttgartu isključila je političku pozadinu tih nereda.

Predsjednik policijske uprave Stuttgart Franz Lutz na izvanrednoj konferenciji za novinare je rekao kako je do nereda došlo prilikom provjere jednog 17-godišnjaka zbog posjedovanje droge. Tada je, naglasio je Lutz, došlo do “eksplozije nasilja” na jednom trgu u središtu Stuttgarta, u čemu je sudjelovalo od 200 do 300 osoba.

Nasilnici su u trgovačkom središtu grada uništili i opljačkali mnoge trgovine. Lutz je najavio da će policija sljedećih dana pojačanom prisutnošću kontrolirati događaje na tzv. “party sceni” i da će “temeljito sankcionirati” sve povrede zakona.

I gradonačelnik Stuttgarta Fritz Kuhn je oštro osudio izgrede. On smatra kako je jedan od razloga nasilnog ponašanja i razbijanja imovine alkohol, a drugi potreba da se dokaže postavljanjem videa i fotografija na društvene mreže.

Na društvenim mrežama se razvila intenzivna rasprava u vezi događaja u Stuttgartu. Desna, populistička Alternativa za Njemačku (AfD) za izgrede krivi mlade migrante. “Dvanaest od 24 privedena su njemački državljani, od toga trojica s migrantskom pozadinom. Ostala 12-orica dolaze iz Bosne i Hercegovine, Somalije, Iraka, Irana, Portugala, Afganistana”, napisala je na Twitteru potpredsjednica zastupničkog kluba AfD-a Beatrix von Storch.