NJEMAČKA VJEŽBA ZA NUKLEARNI RAT: U vježbi ‘Steadfast Noon’ pokazuju kako baciti atomsku bombu na Rusiju!

Autor: 7dnevno/Mario Stefanov

Unatoč odluci njemačkog parlamenta od 2010. kojom se od njemačke vlade zahtijeva “snažno zalaganje za povlačenje američkog nuklearnog oružja iz Njemačke” ne samo da dosad nijedna od tri vlade kancelarke Angele Merkel nije na tome planu poduzela ništa nego njemačke oružane snage ovih dana intenzivno sudjeluju u NATO-ovim vježbama uporabe nuklearnog oružja uskladištenog na njemačkom teritoriju.

Sredinom listopada ove godine Bundesweher je u znatnim snagama zrakoplovstva i protuzračne obrane sudjelovao u vojnoj vježbi “Steadfast Noon”. Njome se uvježbava korištenje borbenih zrakoplova Njemačke, Belgije, Nizozemske i Italije za djelovanje američkim nuklearnim bombama B61 koje su stacionirane i uskladištene u vojnim bazama tih članica NATO-a. Cilj “Steadfast Noona” je uvježbavanje uvođenja uskladištenih američkih nuklearnih bombi u stanje operativne sposobnosti, preuzimanja od njemačkog, nizozemskog, talijanskog i belgijskog zrakoplovstva i taktičkih postupaka njihove borbene uporabe.

Opsežna akcija

Na njemačkom teritoriju u zrakoplovnoj bazi Büchel u blizini granice s Luksemburgom, u podzemnim skloništima sposobnima za skladištenje ukupno 44 američke nuklearne bombe tipa B61, uskladišteno je, prema procjenama, od 15 do 20 takvih nuklearnih bombi. Riječ je o klasičnim gravitacijskim bombama čije je prenošenje do ciljeva i uporaba bila povjerena njemačkom ratnom zrakoplovstvu. Nuklearne bombe vlasništvo su američke vojske i pod jakim osiguranjem američkih postrojbi. Kao i za sve američko nuklearno oružje, dozvolu za uporabu u slučaju rata donijela bi američka administracija, odnosno američki predsjednik. On šalje kodni signal za otključavanje nuklearnih bojnih glava na američkom strateškom, operativnom i taktičkom nuklearnom oružju. U slučaju takvog razvoja događaja američko osoblje u bazi Büchel nakon dobivenog signala primilo bi određenu kombinaciju kodova, a nakon njihove usporedbe s vlastitim tajnim kodovima i provedenog kriptografskog postupka dobili bi konačni kod za “otključavanje” nuklearnih bombi. Nakon toga bombe bi osposobili za uporabu i predali njemačkom ratnom zrakoplovstvu. Bombe bi preuzela postrojba Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33) njemačkog ratnog zrakoplovstava Luftwaffe. Do preustroja Luftwaffea u listopadu 2013. nosio je naziv Jagdbombergeschwader 33. Formacijski raspolaže sa 45 borbenih zrakoplova Panavia “Tornado IDS” osposobljenih za nošenje i upotrebu američkih nuklearnih bombi B61.

Nakon pokretanja borbenih misija njemački zrakoplovi bi u ekstremno niskom letu za koji je zrakoplov “Tornado” osposobljen uletjeli u neprijateljski zračni prostor i na odabrane ciljeve ispustili bombe. Za hladnoga rata cilj je bio SSSR, a danas novi-stari neprijatelj u svom izvornom nacionalnom ruhu, vječni njemački susjed, protivnik i partner – Rusija. Jedini način korištenja gravitacijskih američkih bombi B61 u napadu na ruske protuzračnom obranom zaštićene ciljeve upravo je prodor u branjeni prostor u ekstremno niskom letu. Tada je umanjena mogućnost da ih uoči i sruši protuzračna obrana. Njemački borbeni zrakoplovi trebali bi na taj način prodirati duboko u zračni prostor protivnika. Koristeći sve mjere zaštite, uključujući i let na malim visinama i korištenje konfiguracije tla za neopaženo kretanje, procjenjuje se da bi gotovo 50 posto tih letova završilo u jednom smjeru.

Precizni pogoci

Planirana modernizacija bombi B61 na standard B61-12 omogućit će veću preciznost pogađanja ciljeva i povećati mogućnost preživljavanja zrakoplova koji ih borbeno koriste. Naime, modernizacijom se ugrađuju suvremeni sustavi za samonavođenje koji će tim klasičnim gravitacijskim bombama bez pogona omogućiti ispuštanje sa 30 kilometara udaljenosti od cilja, a vjerojatnost pogotka bila bi u okviru kruga promjera 10 metara. Nakon ispuštanja sa zrakoplova bomba bi se u početnoj fazi usmjeravala prema cilju uz pomoć inercijalnog sustava vođenja, odnosno unaprijed zadane putanje, a u završnoj fazi bi koristila usavršeni GPS prijemnik koji bi je navodio precizno na cilj. Za razliku od oružja koje koriste laserske ili IC sustave navođenja, GPS sustav ne ovisi o vremenskim uvjetima kao što su magla ili kiša koje umanjuju djelotvornost laserskih i IC sustava. Zbog velike preciznosti, usavršene bombe B61 imale bi mogućnost uništavanja dobro zaštićenih i duboko ukopanih neprijateljskih ciljeva, kao što su zapovjedna mjesta većih postrojbi ili logistički centri koji su dovoljno isplativi za korištenje nuklearnog oružja.

U vježbi “Steadfast Noon” sudjelovali su, uz njemačke i belgijske, i nizozemski i talijanski borbeni avioni, od čega je samo Italija dala deset zrakoplova. Računa se da je ukupno sudjelovalo oko 50 borbenih zrakoplova i dvije bitnice njemačkih protuzračnih raketa “Patriot” američke proizvodnje. Scenarij vježbe predviđao je premještanje američkih nuklearnih bombi iz baze Büchel u zračnu bazu Nörvenich jugozapadno od Kölna, koja je alternativna lokacija u slučaju nužde za smještaj američkih nuklearnih bombi. Njemački i saveznički borbeni zrakoplovi u toj bazi opremani su potom bombama, nakon čega su one ponovo uklonjene sa zrakoplova koji su nastavili izvođenje uvježbavanja taktičkih nuklearnih napada. Istovremeno, dvije njemačke bitnice “Patriota” u sklopu dijela vježbe pod nazivom “Resillient Guard 2020” uvježbavale su protuzračnu zaštitu baze Büchel.

Inače, američke nuklearne bombe B61 stacionirane su i u belgijskoj bazi Kleine Brogel, nizozemskoj Volkel i talijanskim bazama Ghedi i Aviano. U turskoj bazi Incirlik stacionirano je još 50 nuklearnih bombi tog tipa, no zbog narušenih odnosa Ankare s Washingtonom i europskim saveznicima iz NATO-a, već nekoliko godina Turska ne sudjeluje u vježbama uporabe američkih nuklearnih bombi.

Modernizacija bombi

Usporedno s vježbama korištenja američkih nuklearnih bombi smještenih u Europi s borbenim avionima europskih NATO-saveznika nastavlja se program modernizacije nuklearnih bombi, infrastrukture smještaja i borbenih zrakoplova kao njihovih prijenosnika do ciljeva. Nuklearne bombe B61-3 i B61-4 koje su sada raspoređene u Njemačkoj i drugim članicama NATO-a podižu se na standard B61-12. No, Njemačka mora modernizirati i borbene zrakoplove koji će nositi američke nuklearne bombe.

Njemački zrakoplovi “Tornado IDS” beznadno su su zastarjeli. Prema nekim podacima, od 45 zrakoplova u postrojbi redovito je operativno sposobno 8-12, a ostali se nalaze na skupim i dugotrajnim remontima u kojima se zbog nedostatka novih pričuvnih dijelova koriste sklopovi drugih rashodovanih zrakoplova toga tipa.

Njemačka politika nalazi se u dvojbi na koji ih način zamijeniti kako bi se i dalje osigurala sposobnost barem jedne njemačke zrakoplovne postrojbe za korištenje američkih nuklearnih bombi B61, na što se Njemačka obvezala. Zrakoplovi Eurofighter koji se nalaze u naoružanju njemačkoga zrakoplovstva nisu osposobljeni za misije korištenja američkih nuklearnih bombi B61, a njihova modernizacija u tom smjeru bila bi preskupa i zbog karakteristika zrakoplova najvjerojatnije ne bi bila učinkovita. Mogućnost korištenja francusko-njemačkoga novog borbenog zrakoplova još je daleko jer se on nalazi tek u fazi idejnog projekta. Zasad je Njemačka zbog planiranog zajedničkog njemačko-francuskog projekta zrakoplova odustala od američkih zrakoplova F-35A, koji su sposobni nositi i koristiti bombe B61. Njemački vojni krugovi to gledaju kao veliku pogrešku njemačke politike. No, s druge strane, javlja se ideja kupnje američkih zrakoplova F-18E Super Hornet koji bi uz prilagodbu mogli koristiti bombe B61.

Veliki izdaci

To pak izaziva zgražanje dijela njemačkih vojnih stručnjaka koji ne vide svrhe u trošenju velikih financijskih sredstava za američke zrakoplove starijeg porijekla u vrijeme kada se pokušava razviti europski zrakoplov potpuno nove generacije i kada je u krajnjem slučaju na raspolaganju američki najnoviji višenamjenski borbeni zrakoplov F-35A.

Europa je nakon više desetljeća ponovno postala poprište nadmetanja nuklearnih velesila i poligon uvježbavanja teorija o ograničenom nuklearnom ratu u Europi. Njemačka politika ne može, a lako je moguće i ne želi, izbjeći svoju ulogu u europskom nuklearnom nadmetanju. Američke nuklearne bombe raspoređene u Europi koje bi u slučaju ratnog sukoba trebali koristiti njemački i borbeni zrakoplovi iz drugih europskih članica NATO-a nisu ništa nego dio koncepta ograničenoga nuklearnog rata. Obnavljanjem te doktrine koja govori da je u Europi moguće voditi nuklearni rat ograničenih razmjera koji ne bi nužno morao prerasti u globalni nuklearni obračun opasno je snižavanje nuklearnoga praga i velika zabluda. Revitalizacija doktrine korištenja nuklearnog oružja u taktičke i operativne namjene u slučaju budućega sukoba, uz klimavu nadu da do eskalacije uporabe nuklearnog oružja neće doći, snažno prisutna s obje strane nove željezne zavjese u Europi jednostavno je nerealna i u konačnici neozbiljna.