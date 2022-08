NJEMAČKA TONE U MRAK! Uvedena maksimalna temperatura grijanja, neke zgrade već ograničavaju toplu vodu

Autor: Dnevno.hr

Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck u petak je najavio nove propise koji će se odnositi na uštedu energije zbog bojazni od nestašica, a posljedica su zastoja u isporuci ruskog plina zbog rata u Ukrajini.

“Prema novim pravilima javne zgrade će se moći grijati maksimalno do 19 stupnjeva Celzija, zgrade i spomenici više neće biti osvijetljeni noću, a ni reklamni panoi neće biti osvijetljeni”, rekao je Habeck za list SZ.

Habeck je rekao kako je potrebno više štednje i u poslovnom svijetu, ne iznoseći dodatne pojedinosti. Rekao je da se o tomu upravo raspravlja s predstavnicima ministarstva rada.





Još u srpnju Habeck je predstavio novi paket energetske potrošnje u kontekstu znatnog smanjenja opskrbe ruskim plinom. Tada je rečeno da je važno smanjiti potrošnju plina u tvrtkama, poslovnim zgradama i u privatnim kućanstvima.

Ministarstvo gospodarstva sada planira uvesti dodatne mjere koje se odnose na energetsku potrošnju i učinkovitost u suradnji i koordinaciji s ostalim ministarstvima.

U međuvremenu, mnogi njemački gradovi su već započeli s ozbiljnim mjerama štednje. Hanover je tako još u srpnju, kao prvi veliki grad isključio toplu vodu. Kako bi uštedjeli energiju, vlasti su odlučile da topla voda više neće biti dostupna za pranje ruku u javnim zgradama, kao ni u tuševima na bazenima, sportskim dvoranama i teretanama.

S mjerama štednje su započele i pojedine zgrade. U jednoj zgradi u Saskoj, građani su dobili obavijest kako će do daljnjega toplu vodu imati samo od 4 do 8, od 11 do 13 i od 17 do 21 sat.