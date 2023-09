Njemačka se crveni, ovo je poniženje: Ukrajinu razočarala pomoć Berlina

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Njemačka je od samoga početka ruske invazije na Ukrajinu na tapetu Kijeva, koji je često optuživao vladu u Berlinu da opstruira ili oteže s isporukama vojne pomoći, iako je, u međuvremenu, Njemačka postala, nakon SAD-a jedan od najvećih donatora vojne i financijske pomoći toj zemlji.

Sjetimo se samo javnih uvreda bivšeg ukrajinskog veleposlanika u Njemačkoj Andrija Melnjika (sada je visokopozicionirani službenik u ukrajinskom MVP) u emisijama njemačkih televizijskih postaja, kada se potpuno diplomatski neprimjerenim riječima obrušavao na aktualne visoke njemačke dužnosnike (da i ne govorimo o onim bivšim, na čelu s Angelom Merkel), između ostalog i kancelara Olafa Scholza kojeg je jednom prigodom javno nazvao i „jeger-kobasicom“, piše Zoran Meter, glavni urednik portala Geopolitika.news.

To su bile uvrede koje je službena njemačka državna politika šutke primala i trpjela (čega su se pridržavali i svi tamošnji mainstream mediji), ali ih je posve sigurno zapamtila. Ne samo zato što je zbog njih (i nemogućnošću svoje reakcije na iste zbog „viših geopolitičkih ciljeva“ svojih saveznika) definitivno gubila na ugledu kako domaće, tako i inozemne javnosti i svjetskih država općenito. Nije čudo da u zemlji opet jačaju desne pa i ekstremno desne snage.





Jer velika i snažna Njemačka, donedavni pokretač i snaga čitavog europskog razvoja, pala je na samo dno u političkim krugovima i u očima stranih diplomata, dozvoljavajući da se jedna Ukrajina – zemlja koja je i prije rata glasila za problematičnu ne samo po pitanju goleme korupcije, već i stanja svoga gospodarstva i mnogočega drugog – tako olako na nju nabacuje „drvljem i kamenjem“. I to u uvjetima kada od nje traži pomoć da bi uopće preživjela rusku invaziju!

Nakon što je na čelo njemačkog ministarstva obrane početkom godine zasjeo Boris Pistorius uistinu se povećala i količina i kvaliteta njemačkog oružja koje je stizalo u Ukrajinu. Pritom je novi ministar jasno dao do znanja kako stvari stoje. Kazao je u Bundestagu kako Ukrajina ne bi izdržala ni tri mjeseca bez zapadne vojne pomoći, što je, u približno isto vrijeme, izjavio i Josep Borrell – visoki povjerenik EU za vanjsku politiku i sigurnost. Obje su izjave tada izazvale gnjev Kijeva, koji se s takvim opservacijama nije slagao.

Igre s Leopardima i Abramsima

Posebno je poznata epizoda, kada je Berlin, nakon početnog odbacivanja mogućnosti da Kijevu isporuči tenkove Leopard koje je on tražio kao nužne za uspjeh proljetne protuofenzive (na kraju je postala ljetna) imajući u vidu neugodne povijesne epizode iz doba nacističke Njemačke, nakon snažnih pritisaka saveznika iz NATO-a, pristao na isto. Tada je, početkom ove godine, tu odluku u Bundestagu otvoreno branio upravo novi ministar Boris Pistorius.

Nakon toga Olaf Scholz doputovao je američkom predsjedniku Joe Bidenu u Washington te su njih dvojica postigli dogovor prema kojem će Njemačka Ukrajini odmah isporučiti tenkove Leopard, a da će nakon toga Amerikanci Kijevu isporučiti svoje tenkove Abrams. Kako je ovo drugo tada bilo samo načelno, a ne vremenski dogovoreno, dogodilo se da su u međuvremenu njemački tenkovi neočekivano gorjeli po ukrajinskim bojišnicama u velikom broju, a da američki tenkovi do dan danas na te bojišnice nisu niti stigli. Preciznije – nisu uopće stigli ni u Ukrajinu. To Washington najavljuje učiniti tek sada, možda već do kraja rujna ili početkom listopada, isporukom starijeg tipa spomenutog tenka, M1 Abrams, „ogoljenog“ od opreme tajnog karaktera, kako je se ne bi domogla ruska strana.

Ali ukrajinska protuofenziva već je na izmaku, a sve su češće opservacije i na samom Zapadu o njenom neuspjehu i velikom broju žrtava u živoj sili i gubitaka u tehnici uz neznatne vojne dobitke. Sada Kijevu ostaje slabašna nada da u idućih, najviše mjesec dana nešto pokuša promijeniti na bojnom polju u svoju korist s obzirom na očekivane kiše i poznato ukrajinsko blato (rasputicu) koje onemogućava ili otežava pokrete vojne tehnike i izvođenje masovnih vojnih operacija. Međutim, čini se kako mu od pomoći neće biti vijest koja upravo potresa ukrajinsku javnost, ali i ne samo nju.

Nijemci poslali neispravne tenkove

Naime, Nijemci su Ukrajini isporučili ni manje ni više nego deset neispravnih tenkova Leopard 2 koji se nalaze u Poljskoj i koje Kijev sada ne želi preuzeti. O tome je prije dva dana prvi izvijestio njemački medij Spiegel, navodeći kako je Berlin odmah na lice mjesta poslao svoje inženjere. Oni su potvrdili da je tenkovima potreban dodatni remont prije nego budu prikladni za borbeno djelovanje. Međutim, upozorili su i da Kijev nema pomoćne posade za održavanje tih tenkova.









S druge strane britanski medij The Spectator jučer piše da je čitava stvar neugodna za Njemačku i da je ovo, naime, drugi put da je Ukrajina kolektivno digla nos na isporuku njemačkog oklopa. Naime, pokazalo se da i prvih 10 tenkova – prethodnice od ukupno 110 Leoparda 1 koje je Berlin pristao isporučiti Kijevu – kada je tamo stiglo nije bilo ispravno za raspoređivanje na prvoj crti bojišnice. Ako Ukrajincima nedostaju vještine i osoblje potrebno da se nose s Leopardom 1, vjerojatno će se suočiti s još ozbiljnijim sličnim problemima pri upravljanju naprednijim Leopardom 2. – zaključuje britanski medij.

Zaključak

Najnovije njemačko-ukrajinske nesuglasice (jer gore navedeno nije i sve, s obzirom kako kancelar Scholz oklijeva s isporukama Ukrajini suvremenih njemačkih dalekometnih projektila Taurus, koje Kijev traži, bojeći se da će Ukrajinci njima gađati duboko u ruski teritorij što može izazvati ozbiljnu eskalaciju) događaju se u uvjetima još jednog novog i krajnje neugodnog pogoršanja odnosa – onog između Ukrajine i Poljske (vidi poveznicu ispod teksta).

Kijev bi, prema mom mišljenju, trebao biti znatno oprezniji i taktičniji u svojim izjavama prema svojim saveznicima i(li) partnerima, čak i ukoliko ovi ponekad (ne)svjesno griješe, očito imajući u vidu puno širu geopolitičku sliku nego što ju ima sama Ukrajina koja je s pravom fokusirana na vlastiti rat s nuklearnom velesilom. Kijev, neovisno o tome, jednostavno nije u poziciji da zaoštrava retoriku prema njima, jer o njima u potpunosti i ovisi. I to u svim ključnim segmentima – vojnim, financijskim, ekonomskim.

Sjetimo se samo nedavne izjave čelnika ukrajinske službe za Nacionalnu sigurnost Mihaila Podoljaka, kada je u intervjuu za izvjesnu ukrajinsku televiziju uvrijedio Kinu, Indiju i Tursku, kazavši kako njihove elite nemaju dovoljno intelektualnog potencijala jer ne uviđaju po sebe navodno dalekovidne negativne geopolitičke poteze zbog svoje suradnje s Rusijom. Kasnije je, nakon prosvjeda kineskog MVP-a koji je brzo uslijedio, svoju izjavu pokušao ublažiti, kazavši kako je izvučena iz konteksta i da je mislio na njihove analitičare a ne elite.