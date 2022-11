NJEGOVO POTONUĆE BILO VOJNA TAJNA JUGOSLAVIJE! Srpski ronioci kod Visa pronašli ‘ratnu grdosiju’ JNA

Srbijanski ronioci nedavno su u hrvatskim vodama u blizini otoka Visa pronašli izgubljeni brod Jugoslavenske ratne mornarice.

Brod je pronađen na 125 metara dubine, a u pitanju je “tenkonosac” koji je potonuo u prosincu 1976. godine uslijed snažne bure.

Tenkonosaca je u JNA bilo tridesetak, a mogli su prevesti tri tenka ili 200 vojnika.

“Uslijed svih tih tehničkih problema ja sam bio u priličnoj žurbi. Skačem u vodu. Vidljivost na dnu je bila sedam do deset metara. Dolazim do objekta. Objekt nije bio ono što sam očekivao. To sam vidio odmah. Međutim, pošto nemamo dolje mnogo vremena, počeo sam odmah sa snimanjem. U tom momentu mislio sam da se nalazim na pramcu broda, vidim neki komandni most, snimam taj dio i krećem dalje”, objasnio je Mirko Bevenja, dio ronilačkog tima koji je pronašao brod.

Pored tenkonosca, beogradska ekipa ronilaca pronašla je i nekoliko velikih bombardera iz razdoblja Drugog svjetskog rata, jer je za vrijeme rata na otoku Visu bio veliki aerodrom, prenosi RTS. Do sada su otkrili podvodne objekte, olupine brodova i aviona.

Jugoslavenska ratna mornarica bila je dio JNA, sa zadacima obrane obala, mora, rijeka i jezera.