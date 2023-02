‘NJEGOVI SU POKRŠTENI!’ Savo slučajno sreo Milanovića u Beogradu: ‘Što će meni Pupovac, ja imam pola vlade Srba’

Autor: N.K

Bivši ministar informiranja takozvane SAO Krajine, notorni krajiški propagandist Savo Štrbac, gostovao je u emisiji Uranak na K1 Televiziji pod naslovom “Šta radi Zoran Milanović?” Povod emisije su izjave predsjednika Zorana Milanovića o Kosovu i Ukrajinu u kojim je rekao kako Zapad ima dvostruke kriterije prema Rusiji, jer je prema njegovu mišljenju, Kosovo oteto Srbiji uz blagoslov onih koji danas zamjeraju Rusiji istu stvar na Krimu i u Donbasu.

Tijekom gostovanja u emisiji Štrbac nije krio simpatije prema Zoranu Milanoviću, a otkrio je i kako bi surađivao prije s njim, nego s premijerom Andrejem Plenković, koji je kako kaže Štrbac, “poslan iz Bruxellesa da očisti Hrvatsku i HDZ od ekstremnih elemenata”.

Osim toga, Štrbac je pohvalio Milanovićeve izjave iz premijerskih dana o građanskom ratu i slučajnoj državi, koje su, treba biti pošten, izvučene iz konteksta uslijed pobune desnice protiv njegove ljevičarske Vlade, a posebno je zanimljiv trenutak u emisiji dogodio se kada je Štrbac prepričao slučajan susret njega i Zorana Milanovića na Novom groblju u Beogradu prije nego što je Milanović postao premijer.





“To je bilo 2011., ili krajem 2010., on je tad bio već predsjednik SDP-a. Došao je na sahranu, ovdje na beogradsko Novo groblje, deda-stricu. Kako se to kaže. Očevom stricu, koji je živio ovdje u Beogradu, bio je borac sa Sutjeske, Titov oficir, vrlo visoko, blizak Titu. Umro je u Beogradu. I on je došao, sam došao iz Zagreba autom. Ja sam došao jer smo mi sahranjivali jednu našu ženu iz krajine. Kad ja prilazim, ispred onih tamo kapela vidim krug veliki krajišnici napravili, ovi moji koje poznajem, a u sredini kruga on”, prisjetio se Štrbac i nastavio.

“I ja se proguram tamo. Iako se nismo vidjeli, medijski se znamo. Onda smo mi njemu postavljali svakakva pitanja. On se okreće, čas jednom, čas drugom, bez ikakvog srama, bez ikakvog straha, razumijete, ipak smo mi protjerani od njegove države. I svima je on odgovorio. Ne znam, ja sam ga pitao: ‘dobro Milanoviću, ono što mu se često prigovara, Milanović, njegovi su pokršteni. Kao, prezime i ime mu je srpsko. Dolje je iz Dalmatinske zagore. Imate li tu, koja vam je ikona, koja vam je slava?’ On kaže: ‘ja to ne znam, vjeruj mi, odgovorio bih, ali ne znam, ne znam ni kad su moji došli negdje iz srednje Bosne'”, ispričao je.

“Onda mi je rekao jednu stvar: ‘mene ta nacionalnost ne zanima’. Evo ja sam tek prije neki dan doznao da je Branko Grčić… To mu je bio potpredsjednik vlade, dolje inače moj krajišnik iz Dalmacije. Kaže, ‘ja sam tek prije neki dan doznao da je on Srbin. To meni ne smeta’. Kad je on formirao vladu, onda su ga pitali: ‘dobro što ne uzmeš ove Srbe Pupovčeve u koaliciju? Šta će meni Pupovac, ja imam pola vlade Srba’. I ispostavilo se da je bio tu onaj Jovanović iz Rijeke, ona Opačićka, bio taj Grčić, dva Ostojića, sve su to bili Srbi. Ali nije uzeo Srbe, nije uzeo Pupovca, i sad su oni vrlo suprotstavljeni. I on i Pupovac, već duže vrijeme. A Pupovac je koalirao s HDZ-om i prije Milanovića i čim je otišao Milanović ponovo je s HDZ-om”, rekao je Savo Štrbac.