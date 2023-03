NJEGOVI PIONIRI VODE HRVATSKU DRŽAVU! Zapanjujuća moć bliskog Tuđmanovog suradnika: ‘Čupati će po tajnama koje mogu biti tako kompromitirajuće da će netko poginuti’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Budući hrvatski predsjednik ne smije biti diplomat koji je bio na Zrinjevcu, kategorički je poručio šef države Zoran Milanović koji je, usput budi rečeno, također u vrh politike došao sa Zrinjevca. Ministarstvo vanjskih poslova i prije svega dugogodišnji šef hrvatske diplomacije Mate Granić bili su, a i danas su, nepresušan rezervoar kadrova koji su od mladih diplomata stasali u političare koji danas drmaju Hrvatskom. Zoran Milanović, Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Kolinda Grabar Kitarović samo su neki od njih, a činjenica je da su od Sanaderova vremena većina premijera i predsjednika države ljudi za Zrinjevca.

U posljednje vrijeme dugogodišnji hrvatski diplomat Ivan Šimonović spominje se kao mogući HDZ-ov kandidat za šefa države. Gordan Jandroković uvijek je u igri, a nitko ne zna Kolindine stvarne ambicije i moguću želju da se na velika vrata vrati u političku arenu. Ako Milanović iskaže želju da ostane na Pantovčaku, novi izbori ponovno bi mogli biti okršaj Granićevih pionira.

Sjedili zajedno

Danas su stasali u ozbiljne političare, u moćni lobi koji iza kulisa vuče glavne poteze. Da apsurd bude veći, njihov bivši šef, liječnik koji već dugo ne nosi bijelu kutu, Granić, i dalje je utjecajan u predlaganju kadrova kojima je nekoć bio šef. Dobro ih poznaje, zna sve njihove prednosti i mane, a pogotovo snalaženje u hrvatskoj političkoj bari prepunoj gladnih krokodila. Granić je jedini koji je uspio savršeno funkcionirati između predsjednice države i šefa Vlade koji su imali uzlete i padove, Kolinde i Plenkovića. Službeno je bio predsjedničin savjetnik na Pantovčaku, koristio je ured, ali nije bio i zaposlen, dok je istodobno održavao blizak odnos s premijerom. Čak i kad su odnosi dvaju političkih brda bili poremećeni. Kada je Kolinda izgubila od Milanovića, Granić je došao u Plenkovićev tim, u kojem je još i danas. U Banske dvore dolazi po potrebi i često savjetuje Plenkovića o delikatnim temama, ne samo u vanjskim poslovima. Kao i Vladimir Šeks, Mate Granić je neuništiv. Zapravo, tako gledajući, u Hrvatskoj nije na vlasti HDZ, nego ostaci Granićeva Domovinskog centra, stranke koja je umrla, ali su njezini bivši članovi itekako utjecajni.





Njegovi ljudi, oni koji su bili u njegovoj bivšoj stranci i oni koji nisu bili, a ostali su bliski svom bivšem šefu, vladaju Hrvatskom i, kako se čini, vladat će i dalje. Upravo oni koji su dugo sjedili zajedno u sobama u velebnoj zgradi na Zrinjevcu, gdje su i počeli diplomatsku karijeru.

“Odnos Milanovića i Plenkovića bio je relativno korektan sve do trenutka kada se vidjelo da će Milanović pobijediti Kolindu. Prije toga su razgovarali, znali su manje-više sve jedan o drugome. Plenković nije dobro reagirao kada je shvatio da Milanović dolazi na Pantovčak i najavio je tvrdu kohabitaciju koja se pretvorila u pravi rat. Vjerujem da će ono što slijedi s približavanjem parlamentarnih i predsjedničkih izbora biti nešto što još nismo vidjeli u Hrvatskoj, predstava bez presedana”, kaže jedan diplomatski doajen koji dobro poznaje obojicu.

Kadrovska križaljka

“Gotovo sam uvjeren da će tek sada čupati po tajnama koje znaju jedan i drugi i koje mogu biti kompromitirajuće do te mjere da će netko ‘poginuti’. Sada se ipak ‘štede’, barem ne idu do kraja”, govori naš sugovornik.

Ljudi sa Zrinjevca ponovno će vući konce za čelne pozicije u Hrvatskoj, ali i za one koji nisu toliko zvučne, ali su utjecajne. Iako su mnogi koji su pripadali Granićevim pionirima danas u mirovini, poput Vladimira Drobnjaka, Zorana Bošnjaka i drugih, još je dovoljno aktivnih koji i dalje računaju na to da će biti dio hrvatske politike. Davor Ivo Stier, nekoć šef diplomacije, jedan je od onih koje nikada ne treba otpisati, Miro Kovač zasad ne pokazuje ambicije, ali to ne znači da u presudom trenutku neće politički oživjeti. Davor Božinović, koji je također bio čovjek Zrinjevca, pokazao je neobičan politički kapacitet i pitanje je kakve su njegove ambicije. I druga strana ima svoje adute, ako se zasiti Europe, uspavani Tonino Picula aktivirat će se na domaćem planu. Sve u svemu, kada se počnu ispisivati kadrovske križaljke, ljudi koji su potekli iz zgrade na Zrinjevcu, koja je nekoć bila sjedište Službe državne sigurnosti, opet će drmati Hrvatskom.

Sve su to ljudi koji su diplomaciju iskoristili da svladaju i sve tehnike potrebne u politici. Prije svega da se snalaze u vječnom kabinetskom kadroviranju koje je kod nas prisutno još od Tuđmanova vremena. I presudno za napredovanje i danas. Diplomati su u tome posebno vješti pa se stare veze koriste i danas. Ali i u tome je presudna riječ Mate Granića koji uvijek prišapne Plenkoviću svoj prijedlog koji premijer ponekad prihvati, a ponekad zanemari.

I Milanović vrlo dobro poznaje sve kadrove s Pantovčaka iako je dugo, još dok je bio ondje, iskazivao druge ambicije. Kada je Ivica Račan sastavljao Vladu, Milanović je silno želio biti ministar obrane. Premijer to nije prihvatio i u krugu svojih suradnika je rekao “da je Milanović previše nagao” za tu dužnost.









Rodbinske veze

Andrej Plenković u početku karijere imao je ambiciju voditi hrvatski pregovarački tim u pregovorima s Europskom komisijom za ulazak u europsku obitelj. Tada je bila presudna riječ Ive Sanadera koji se odlučio za Vladimira Drobnjaka, a Plenković je bio silno razočaran. Sanader, već kakav jest, nije dobro odgovorio na Plenkovićevu reakciju nakon što je otpao iz kombinacije za glavnog pregovarača i prijetio je da će mladog, ambicioznog diplomata poslati u Bukurešt ili na neko slično mjesto gdje je imenovanje gotovo kazna. Na kraju je Plenković postao drugi čovjek u veleposlanstvu u Parizu, ali nikada Ivi Sanaderu nije oprostio što ga nije stavio za čelnog čovjeka svog tima.

Odnosi među Granićevim pionirima mijenjali su se s vremenom. Neki od njih od početka su bili prijatelji i to su i ostali. Ponekad su igrali nogomet, išli na piće, družili se. Sjedili su u istoj sobi, osim Kolinde koju su smatrali Sanaderovim kadrom, ambicioznom “štrebericom” koja je gradila karijeru uz karizmatičnog premijera dok nije postala previše razgovorljiva pred stranim diplomatima koji su iz njezinih usta čuli pikanterije o Sanaderu. Danas Kolinda opet šalje signale da se “možda” vraća u politiku, a zapravo uživa u popularnosti na društvenim mrežama otkako je postalo sigurno da nije ni u kakvoj ozbiljnoj kombinaciji za vrh NATO-a. Ali, za Pantovčak, nikad se ne zna.

Gordan Jandroković bio je izbor Ive Sanadera koji je znao da je Jandroković rodbinski povezan s Milanovićem i da je često na obiteljskim druženjima. Kasnije je Milanović zaoštrio retoriku s Jandrokovićem do krajnjih granica, a gotovo je sigurno da se to neće promijeniti nabolje. “Kada bi se obojica našla u utrci za Pantovčak, bio bi to neviđen fajt. Milanović već kakav jest udarao bi da bi perje letjelo na sve strane, ali, bogme i Gordan je ispekao zanat i ne bi mu ostao dužan”, govori doajen hrvatske diplomacije, također jedan od Granićevih omladinaca.









Granićev bazen

Mnogi su prijateljstva iz mladosti ipak zamijenili netrpeljivošću na granici mržnje. Sanader, uostalom, nikada nije podnosio Milanovića, Plenković je s Milanovićem bio suparnik, a nije podnosio ni Kovača, jednog od najobrazovanijih diplomata sa Zrinjevca. Žena iz sjene Bianca Matković, koja je drmala u Sanaderovo vrijeme, otpala je iz igre, Stier je sam sebe diskvalificirao. Hido Biščević vješto je manevrirao među svima njima, dočepao se na Plenkovićevu inicijativu veleposlaničkog mjesta u Beogradu, a sada je, čini se, i to prijateljstvo pod znakom pitanja zbog Biščevićeva soliranja koje nije po volji premijeru. Vladimir Drobnjak je u mirovini pa je i on otpao iz igre.

Ali Granićev bazen još je pun kapitalaca i onih manje značajnih. Nitko od njih u pravilu nije ni dana radio u realnom sektoru, nemaju puno znanja o ekonomiji i stasali su po kabinetima. Ali sjajno se snalaze u stranačkim unutarnjim utakmicama, intrigama. Zato nije isključeno da će na Pantovčaku opet doći, bez obzira na to što će Milanović učiniti sve da tako ne bude, do okršaja kadrova sa Zrinjevca. A u pozadini je vječni Mate Granić.