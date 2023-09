Niz misterioznih događaja u velikoj sili: Novi nestanak važnog dužnosnika, ‘Crveni zmaj’ nešto muti

Kineski ministar obrane Li Shangfu nije viđen u javnosti više od tri tjedna.

Britanske novine Financial Times izvijestile su u petak da Sjedinjene Države vjeruju da je 65-godišnji Li lišen svojih dužnosti i da je pod istragom kineskih vlasti. Novinska agencija Reuters je u međuvremenu izvijestila da se Li povukao sa sastanka s vijetnamskim obrambenim dužnosnicima prije tjedan dana.

Nagađanja o tome gdje se Li nalazi uslijedila su nakon naglog nestanka što je u srpnju nestao kineski ministar vanjskih poslova Qin Gang. Kasnije je objavljeno da je smijenjen sa svoje dužnosti.

Tko je Li Shangfu? Rođen je u veljači 1958. kao sin visokopozicioniranog zapovjednika Narodnooslobodilačke vojske (PLA) koji je preživio Dugi marš i kasnije se borio u Korejskom ratu.

Prema kineskim medijima, diplomirao je na Nacionalnom sveučilištu za obrambenu tehnologiju (NUDT) PLA-a 1982. godine, a kasnije mu je dodijeljena diploma magistra inženjerstva. Bio je raspoređen više od 30 godina u vojnom centru za lansiranje satelita Xichang.

Godine 2016. Li je imenovan zamjenikom zapovjednika tada novih vojnih Snaga za stratešku potporu – elitnog tijela zaduženog za ubrzanje razvoja svemirskih i sposobnosti kibernetičkog ratovanja. Sljedeće godine imenovan je voditeljem vojne jedinice za nabavu.

Smatran žestoko lojalnim predsjedniku Xi Jinpingu, Li je u ožujku postao ministar obrane.

Iako je on general, sam položaj uglavnom uključuje obrambenu diplomaciju, a Lijevo prisustvovanje godišnjem Shangri-La dijalogu u Singapuru u lipnju bilo je pažljivo praćeno.

Li je jedan od pet državnih vijećnika, pozicija u kineskoj vladi koja ima više rangiranje od ‘običnog’ ministra.

Washington je Liju uveo sankcije 2018. zbog kupnje oružja od najvećeg ruskog izvoznika oružja, Rosoboronexporta. Odbijao je održati sastanke s američkim dužnosnicima dok se sankcije ne ukinu, a pokušaj američkog ministra obrane Lloyda Austina da održi razgovore tijekom događaja u Singapuru nije stigao dalje od rukovanja.

Li je 15. kolovoza prisustvovao sigurnosnoj konferenciji u blizini Moskve, glavnog grada Rusije. Dva dana kasnije, vlada susjedne Bjelorusije objavila je fotografije na kojima se vidi Li na sastanku s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom u Minsku.

Dana 29. kolovoza, Li je održao uvodni govor na Afričkom forumu za mir i sigurnost u Pekingu.

As Shakespeare wrote in Hamlet, “Something is rotten in the state of Denmark.” 1st: Defense Minister Li Shangfu hasn’t been seen or heard from in 3 weeks. 2nd: He was a no-show for his trip to Vietnam. Now: He’s absent from his scheduled meeting with the Singaporean Chief of Navy…

— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 15, 2023