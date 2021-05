NITKO U HDZ-u OVO NIJE OČEKIVAO! Šokantan rezultat velikog stranačkog kapitalca: Gube jednu od najsnažnijih utvrda?

Autor: Iva Međugorac

Premda su u većini županija HDZ-ovi kandidati uspjeli obraniti svoje pozicije, prvi krug lokalnih izbora pokazao je kako u nekim tradicionalnim stranačkim utvrdama situacija više nije onako idilična kao što je nekada bila. Njihov kandidat Damir Dekanić u Vukovarsko-srijemskoj županiji ulazi u drugi krug s donedavnim stranačkim kolegom Josipom Dabrom, mada je Dekanićeva prednost značajna, sama spoznaja da HDZ ovdje ulazi u drugi krug pokazuje da se određeni trendovi ipak mijenjaju.

Jedna od starih utvrda HDZ-a svakako je Ličko-senjska županija koju su na ovim izborima pokušali vratiti, no kao prvoplasirani u drugi krug ipak ulazi aktualni župan Darko Milinović doduše tijesno ispred Ernesta Petryja pa će situacija u ovoj županiji zasigurno u drugom krugu biti jedna od najintrigantnijih. HDZ-ovci su u Lici ipak uspjeli sačuvati većinu u Županijskoj skupštini dok su najveći šok doživjeli u Šibensko-kninskoj županiji gdje je nezavisni Marko Jelić završio kao prvoplasirani s malom prednošću ispred HDZ-ova kapitalca Gorana Pauka. Iznenađenje je to kojem se nitko u vladajućoj stranci nije nadao jer se Pauk sve do ovih izbora činio nedodirljivim. U ovoj su županiji HDz-ovci uspjeli sačuvati prednost u Skupštini, ali za vrat im pušu liste Stipe Petrine i Jelića.

Pored Osječko-baranjske županije u kojoj je HDZ-ov Ivan Anušić očekivano izdominirao, jedno od najvećih stranačkih iznenađenja jest uspjeh u sisačko-moslavačkoj županiji. U stranci pak kažu kako su stanovnici Banovine potporom koju su im dali nagradili stranački, ali i premijerov angažman u saniranju posljedica koje je u ovom kraju prouzročio potres.