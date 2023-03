NITKO OD MILANOVIĆA OVO NIJE OČEKIVAO! Stigla šokantna odluka: Odbijenica za nekadašnjeg partnera

Autor: Iva Međugorac

Dugo se u političkoj areni polemiziralo o tome hoće li SDP podržati predsjednika Zorana Milanovića u utrci za još jedan mandat, a onda je nedavno na nezadovoljstvo djela socijaldemokrata Peđa Grbin izašao u javnost i jasno dao do znanja da ne postoji razlog radi kojega SDP-ovci ne bi dali potporu čovjeku koji zahvaljujući njima danas i jest na Pantovčaku. No, među suradnicima predsjednika Milanovića priča se sada okrenula pa se shodno tome u predsjednikovom timu pitaju što on to točno dobiva potporom posrnulog SDP-a koji se vođen Grmojom bori za opstanak.

Milanoviću potpora nije potrebna

”Nije jasno što će Milanoviću donijeti potpora Grmoje i SDP-a, oni se na njega mogu spojiti samo da politički prežive, a da će Milanović od te potpore poentirati na predsjedničkim izborima i u borbi za novi mandat- teško. On je toga vrlo dobro svjestan i nema namjeru uopće se predstavljati kao njihov kandidat”, kaže naš sugovornik iz Ureda predsjednika te dodaje da će Milanović na iduće izbore najvjerojatnije izaći kao nezavisni kandidat i predsjednik svih građana kojega će onda podržati SDP, ali i dio drugih opcija za koje on bude zainteresiran.

”Milanović će u toj kampanji određivati pravila, on je to već dao do znanja, a Grbin ionako nema izbora”, smatra naš sugovornik. Da Milanović uistinu niti nije nešto posebno impresioniran time što bi ga SDP-ovci mogli podržati i da je svjestan da mu njihova potpora ne znači previše jasno je i iz njegove retorike pa je tako on osobno nedavno kazao kako bi rado vidio toga hrabrišu koji će biti kandidat SDP-a za Pantovčak. Vrlo je jasno Milanović naglasio sebe baš i ne vidi kao njihovog kandidata, čime je jasno naslutio da on to ne misli biti.





”Milanović je na svoju ruku dao pedalu Grbinu i ekipi, shvaćajući da mu nisu potrebni”, navodi naš sugovornik te kaže da on doista niti nije oduševljen atmosferom u svojoj bivšoj stranci. ”On se nije oduševio time što su ga SDP-ovci komentirali i zahtijevali od njega čak i javno da stane na loptu, naravno da je do Milanovića došao i popis onih koji su tražili od Grbina da se ogradi od njega. Sada je on odlučio uzvratiti udarac, jer on time sigurno ništa neće izgubiti”, otkriva naš sugovornik nadalje.

SDP-ovci mu se zamjerili

Poznato je da dio SDP-ovaca nije bio oduševljen Milanovićevim stavom vezanima uz rat u Ukrajini, baš kao što mnogi nisu oduševljeni njegovim druženjima s Miloradom Dodikom pa u konačnici i desničarskom retorikom. No, predsjednik zbog potpore svojih bivših kolega koje je nekoć vodio od svojih načela i onoga što iznosi tijekom mandata nema namjeru u cijelosti odustati jer je svjestan kako mu je upravo takav pristup osigurao titulu jednoga od najpopularnijih političara u državi, što je status o kojem je u svojim premijerskim danima mogao samo sanjati.

Sada kada je Milanović u prilici da umjesto u premijerskoj sjedi u predsjedničkoj fotelji svim raspoloživim sredstvima odlučio se obrušiti na vladajuće što je također dio njegove kampanje i strategije za opstanak, koja mu po svemu sudeći polazi za rukom čak i onda kada ulazi u obračune s predstavnicima medija znajući da se na taj način izlaže riziku. U svakom slučaju Milanoviću samopouzdanja ne nedostaje, on je uvjeren da ga u ovom trenutku i na idućim predsjedničkim izborima nitko ne može pokolebati.

Upitno je tko će doista od potencijalnih predsjedničkih kandidata imati snage stati pred napadački nastrojenog Zorana Milanovića i suprotstaviti mu se retorički kada je evidentno da Milanović u takvim napadima nikome ne ostaje dužan. Sve u svemu pred nama je turbulentan politički period u kojem će aktualni predsjednik ponovno demonstrirati svoj prepoznatljiv karakter nastojeći na taj način osvojiti još jedan mandat. I to ovoga puta uz nešto širu potpore od one koju je imao na posljednjim izborima kada je iza njega stajao SDP kojim je u to vrijeme rukovodio Davor Bernardić s kojim mnogi nisu bili oduševljeni zbog lošeg stranačkog rejtinga. Rejting SDP-a danas je na još nižim granama, no Grbina to ne brine previše, on vodi svoju politiku koja je rezultirala time da ni Milanoviću više nije potreban.