NITKO NIJE VJEROVAO U NJIHOVU SURADNJU! Tip koji ‘čuva’ Plenkovićeva leđa

Malo je tko u HDZ-u prije nekoliko godina mogao očekivati da će Branko Bačić postati desna ruka novog šefa Andreja Plenkovića, no čini se kako je tome doista tako.

Upravo je Bačić bio jedan od njegovih kandidata na unutarstranačkim izborima, na kojima je Plenkovićeva opcija pomela konkurenciju.

S ovim se stranačkim doajenom Plenković konzultirao oko rekonstrukcije Vlade, a osim toga nerijetko ga kontaktira kako bi se s njime savjetovao oko poteza koji su povezani sa strankom.

”Dugo su u HDZ-u bili nezadovoljni zbog tog Plenkovićeva odnosa s Bačićem, on prije unutarstranačkih izbora nije imao nikakvu težinu, u prošli saziv Sabora ušao je sa skromnim brojem glasova, i to mu se neprestano spočitavalo. Ali on je premijeru pokazao i dokazao vjernost, on je nerijetko glas razuma, za stranku istupa u medijima, u svojim je nastupima staložen, i umjeren, a Plenković to cijeni”, komentira naš sugovornik te dodaje da šef Vlade i u ovom, novom sazivu Sabora računa na svojeg kolegu Bačića.

”On je jedan od rijetkih doajena koji će ostati u igri, budući da Plenković kani u potpunosti pomladiti stranku. Bačić će ostati na poziciji predsjednika saborskog Kluba HDZ-a, šef Vlade cijeni njegove operativne sposobnosti, iskusan je i u svakom trenutku brani stranačku politiku. On se bez problema izlaže napadima i dobro ih iznese, u svakom je trenu odan Plenkoviću, na njega se u svakom trenu može osloniti, i važno je da se zadrži na poziciji”, zaključuje naš sugovornik.