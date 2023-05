NITKO NIJE FLERTAO KAO POLICAJKA MARINA! Ložila se na zločeste zatvorenike, a sada je i ona završila ‘s druge strane’: Ni tata HDZ-ovac je više ne može spasiti

Autor: Marijo Škrinjar / 7dnevno

Pravosudnoj policajki Marini Šešerin koja je s partnerom uhićena u Splitu s tri vrste droge određen je istražni zatvor te je sprovedena u splitske Bilice. Kao što je već objavljeno, s drogom je zatečena u podstanarskom stanu na splitskom području, gdje su inspektori Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske pronašli 656 grama amfetamina speed, 1473 grama marihuane, 47 grama kokaina te digitalnu vagu. Prilikom policijskog postupanja, 31-godišnjakinja je napala policajce i jednog ugrizla za prst nanijevši mu lakše tjelesne ozljede.

Stoga je, osim zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge, prijavljena i zbog prisile prema službenoj osobi. Njezin partner, 28-godišnjak, također je prijavljen zbog dilanja, a već je dva puta uhićen s drogom, 2019. godine s 1,4 kilograma speeda i 2020. godine s 20 grama heroina.

Uhićena pravosudna policajka Marina Šešerin dovedena je pritvorskom nadzorniku i nakon ispitivanja u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu nad njom je određen istražni zatvor.





Protiv njezina partnera podnesena je kaznena prijava redovnim putem jer je za njim otprije raspisana tjeralica. On se, naime, prošlog ljeta nije vratio na odsluženje s prekida zatvorske kazne u Kaznionici Glina te je raspisana tjeralica. Stoga je sada odmah deportiran da odsluži ostatak kazne.

Prekid kazne odobrila je sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić, koju zatvorenici zovu “čelična lady” zbog rigoroznih stavova pri odlučivanju o prekidu kazne ili prijedloga za uvjetni otpust, pa se dovodi u pitanje i odluka po kojoj je postupila u ovom slučaju prekida kazne s obzirom na to da se sudac izvršenja koji donosi odluku vodi mišljenjem Kaznionice ili zatvora.

Obiteljske veze

U ovom slučaju riječ je bila o potpisu Željka Šešerina, oca uhićene pravosudne policajke Marine Šešerin, dugogodišnjeg HDZ-ovca koji je bio i kandidat za predsjednika glinskog HDZ-a, a koji je obnašao funkciju upravitelja kaznionice u Glini. No on je u međuvremenu smijenjen i premješten u kaznionicu u Turopolju jer je pokušao prikriti neprofesionalni tretman svoje kćeri, koja je u to vrijeme isto radila u kaznionici u Glini, prema Darku Kovačeviću zvanom Daruvarac. No tada kolege pravosudni policajci nisu odstupili pred pritiscima upravitelja Želja Šešerina, već su sve nestašluke njegove kćeri Marine prijavili Ministarstvu pravosuđa koje je pokrenulo nadzor nad kaznionicom u Glini. Po nalazu Ministarstva smijenjen je upravitelj Željko Šešerin, dok je pravosudna policajka Marina Šešerin tada otišla na dulje bolovanje te je nakon povratka s bolovanja premještena na poslove unutar kaznionice bez mogućnosti kontakta sa zatvorenicima.

Zbog svoga privatnog odnosa s osobama iz kriminalnog miljea, u njezinu profesionalnom postupanju u posljednjih nekoliko godina zabilježen je niz nepravilnosti i nelegalnosti. O tome su njezini kolege u pisanim predstavkama upoznali sve rukovodeće razine unutar zatvorskog sustava, ali sve što se učinilo bilo je njezino premještanje u drugu ustanovu unutar sustava.

Izvor iz kaznionice u Glini kaže kako je pravosudna policajka Marina Šešerin koristila poziciju oca te podređenog mu pomoćnika za sigurnost, načelnika službe osiguranja Damira Školnekovića, pa je primjerice uniformu nosila na neprikladan način, ogrnuvši se jaknom, često je bila napadno našminkana, bez berete, što je neprihvatljivo prema kodeksima pravosudnih policajaca. U odnosu sa zatvorenicima postojala je posebna zamjerka: očito koketiranje sa zločestijim dečkima nije skrivala ni pred kolegama ni pred zatvorenicima, pa je situacija ponekad bila krajnje sramotna. No nitko joj nije mogao ništa jer je klan Šešerin u kaznionici bio izuzetno jak. Naime, osim Marine i oca Željka, u kaznionici je zaposlen i brat nekadašnjeg upravitelja Mario Šešerin na radnome mjestu starijeg pravosudnog policajca, otkrio nam je njihov kolega koji je cijeli radni vijek nakon Domovinskog rata proveo u kaznionici u Glini.

Alarm za uzbunu

Sugovornik smatra da imamo saborski odbor za pravosuđe koji se ne bavi stanjem u kaznionicama i zatvorima, Upravu za zatvorski sustav pri Ministarstvu uprave i pravosuđa u kojoj su administratori, dok težina posla, kao i cijeli sustav leži na pravosudnoj policiji koju nitko ne poštuje. “Sustavu trebaju školovani i motivirani pravosudni policajci jer mi smo im i roditelj i psiholog i liječnik. Uvjeti odsluženja kazne su podjednaki i nama i zatvorenicima jer živimo i radimo u istim uvjetima, borimo se s lošim upravama i lošim odlukama. Zdravstveni sustav je erodirao, dok su zatvorenici zdravstveno sve zahtjevniji. Primjer koji bi trebao biti alarm za uzbunu je odluka sutkinje izvršenja Božene Perić u rujnu 2022. da na uvjetni otpust ne pusti zatvorenika koji je bio toliko loše da nije bilo mogućnosti liječenja unutar kaznenog sustava, što su naveli svi u preporuci, od stručnjaka s KBC-a Rebro do voditeljice zdravstvene službe. Nakon što je odbila zahtjev, zatvorenik M. S. preminuo je u svojoj zatvorskoj sobi. Po kojoj je osnovi zatvorenik odbijen i pušten da umre u nehumanim uvjetima dok se s druge strane puštaju zatvorenici bez sigurnosne procjene”, pita se naš sugovornik iz zatvorskog sustava.









Za pravosudnu policajku koja ih je osramotila, zaključuje, ništa bitno se nije promijenilo osim što se našla s druge strane rešetke, kućni red zna napamet, tako da joj se neće biti teško prilagoditi na novonastalu situaciju.