NISU ZNALI DA IM JE OVO POSLJEDNJA ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA! Ljetovanje u Hrvatskoj prometnulo se u tragediju: ‘Stvarno smo uživali’

Autor: L.B.

“Bili smo tako sretni što smo došli u Hrvatsku. Planirali smo ploviti osam dana. To putovanje smo svi zajedno organizirali i osmislili. Obišli smo otoke i Dubrovnik”, ispričao je Bruno Mancuso, uz podijeljenu naizgled običnu fotografiju s ljetovanja.

Međutim, pozadina ove priče je tragična i jeziva.

Naime, talijanska obitelj je prije tri godine uživala na svom godišnjem odmoru u Hrvatskoj, a poslije večeri provedene na Hvaru, vratili su se na brod ‘Atlantia’ i doživjeli tragediju koju nisu svi nažalost uspjeli preživjeti. Samo dva sata kasnije počeo je curiti plin koji ih je polako ubijao.





‘Na tom jedrenjaku izgubio sam, mogu reći, mog brata’

Plin se kroz vrata strojarnice i rupe na podu kuhinje i ventilacijski sustav počeo širiti u hodnik, salon te putničke kabine u kojima su spavali talijanski državljani. Zbog udisanja ugljik monoksida šest Talijana se otrovalo, pri čemu je jedan na mjestu preminuo, dok je dvoje djece bilo u životnoj opasnosti.

“Stvarno smo uživali na Hvaru tog drugog dana našeg godišnjeg. Večer smo proveli u restoranu na rivi, gdje je nas četvero večeralo, dok djeca nisu ni okusila hranu. Trovanje hranom smo zato u startu odbacili jer su upravo djeca najteže stradala”, izjavio je Bruno Mancuso za medije, odmah bacivši sumnju na trovanje plinom koji se u kabine uvukao kroz klimatizacijske otvore.

On se prisjetio te noći 13. kolovoza, ispričavši da je odjednom svima bilo jako loše, po povratku na brod. On je teško uspio otići do kupaonice, gdje je povratio, a ubrzo je pozlilo i njegovoj supruzi. Iako omamljeni, zaspali su nekako.

“Na tom jedrenjaku izgubio sam, mogu reći, mog brata. Po struci sam liječnik nefrolog i pokušavao sam mu pomoći, ali uzalud. Srce mi puca od tuge. Kad sam se probudio i ustao malaksao, zatekao sam Eugenija s ozljedama glave i grudnog koša koje je zadobio pri padu u tuš-kabini”, pričao je Mancuso, otkrivši da su kobne večeri svi spavali na desnoj strani broda.

Optužena dvojica muškaraca

Zbog općeopasne radnje koja je rezultirala smrću talijanskog državljanina Eugenija Vincija te što težeg, što lakšeg ozljeđivanja još pet osoba, među kojima je bilo i dvoje djece, optužena su dvojica muškaraca, od 24 i 28 godina, a optužnicu je podiglo Županijsko državno tužiteljstvo u Splitu.

Prema optužnici, njih se dvojica terete da su 10. kolovoza 2019. u Omišu, kao brodar i vlasnik broda Atlantia, protivno odredbama Pomorskog zakonika, u strojarnicu broda ugradili agregat.









Tužiteljstvo tvrdi da su to učinili, iako su znali da benzinski generator-agregat sa zračnim hlađenjem ispušta otrovne plinove među kojima je ugljik monoksid koji se nekontrolirano širi te da njegovo udisanje u kratkom vremenu uzrokuje smrt.

Prema optužnici, oni su znali i da se takav agregat ne smije koristiti u zatvorenom prostoru niti uz otvorena vrata i prozore, bez osiguranja uklanjanja plinova izvan prostorija.