Baš i nisu svi oduševljeni, velike kritike na račun Beljaka: ‘Kakav primjer primitivnog govora’

Autor: I.G.

Veliki prosvjed lijevih političkih opcija koje su se na Markovom trgu okupile nakon što je premijer Andrej Plenković ostao ustrajan u odluci na sudac Ivan Turudić bude njegov kandidat za glavnog državnog odvjetnika sasvim je očekivano osim u medijskom prostoru veliku pažnju privukao i u vladajućoj stranci, u kojoj međutim tvrde da tek sada kada vide prizore s Markova trga nemaju razloga za zabrinutost.

Sada je za portal Dnevno ovaj prosvjed komentirao politički analitičar Davor Gjenero, koji navodi kako se poruke koje su odaslane s prosvjeda moraju uzeti s dozom skepse, naročito u slučaju Kreše Beljaka.

“Sve je to skupa u granicama očekivanoga. Naravno, kada organizirate masovni skup na koji dovodite ljude iz cijele hrvatske u maleni Gornji grad, da onda to izgleda jako veliko i masovno. S pozicije organizatora to je razumno, a također jer racionalno reći da, ako izuzmemo HSS i njegovog predsjednika, ostao je u okvirima Ustavnog luka”, rekao nam je Gjenero.

‘Dobar potez Možemo’

Kaže kako su nastupili samo političari koji spadaju u demokratsku ustavni luk, izuzev Beljaka, te porukama koje su odaslane nisu definirane alternativne politike:

“Dobro je da je Možemo inzistirao na tome da populističke stranke ne sudjeluju u organizaciji niti u socijalnoj dinamici, jer se time stvara svojevrsna brana prema populističkim političkim opcijama za formiranje naredne Vlade”, rekao je Gjenero.

Kaže nam kako je HDZ ovim skupom izgubio dio biračkog tijela, ali ne i onaj klasični HDZ, već “Plenkovićev umjereni i centristički HDZ, koji je u prethodne dvije vlade koalirao sa strankama iz liberalno-demokratskog političkog polja, jer je ovim skupom i cijelom dinamikom koja je ispred njega uspostavljena, stvorena podjela između HDZ-a i tog polja. Malo je vjerojatno da bi se nakon izbora i relativne pobjede HDZ-a mogla formirati Vlada koja bi sličila političkoj arhitekturi kao do sada”, rekao je Gjenero.

Beljakov govor

Kako navodi, jedina neugodna točka bila je govor Kreše Beljaka iz HSS-a, koji je, kako kaže "Tipičan primjer primitivnog govora koji kontaminira bilo kakvu mogućnost racionalne liberalno-demokratske politike".









“Dobar dan Andrej Plenkošenko, predsjedniče Vlade na odlasku, kriminalna banda terorizira Hrvatsku, Franjo Tuđman, mafijaški boss nas je riješio radnih mjesta, a ovaj gojenac nam je oteo milijarde, pravosuđe, želi nam oteti Hrvatsku, ali nećemo mu dati jer je dosta HDZ-a zauvijek, u pakao s tom bandom lopovskom. Idemo naprijed za slobodu Hrvatske, dosta je”, vikao je na prosvjedu šef HSS-a Krešo Beljak.