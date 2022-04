NISU SVI GENERALI ZA PUŠTANJE PERKOVIĆA I MUSTAČA: ‘Ne sporim njegove zasluge, ali svatko mora platiti za svoje grijehe iz prošlosti’

Autor: Snježana Vučković

Odvjetnik Ante Nobilo sastavio je zahtjev za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača koji u Njemačkoj izdržavaju kazne doživotne robije za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića.

Nakon provjerene informacije da su ovaj zahtjev za pomilovanjem potpisali umirovljeni generali HV-a Ivan Čermak, Ljubo Ćesić Rojs, Marinko Krešić, Pavao Miljavac, Ante Gotovina, Krešimir Ćosić i umirovljeni admiral Davor Domazet Lošo, oglasio se jedan od generala koji na zahtjev nije stavio svoj potpis:

“Ne može se poreći da je lojalno stao uz Tuđmana, ali…”

“Perković je u Njemačkoj pravomoćno osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu i to kao počinitelj najtežih, politički motiviranih zločina, na području strane države, a na štetu Hrvata, pokojnog Stjepana Đurekovića. Vjerujem da mu to nije bila jedina prva, a niti posljednja zadaća uništenja hrvatske emigracije koja je u to doba tretirana kao “neprijateljska”. Dolaskom Franje Tuđmana, Perković je ‘odabrao’ stranu (ne ulazim u njegove motive i razloge) i , na putu osamostaljenja i uspostave države Hrvatske – lojalno je stao uz Tuđmana. Pružio mu je potrebnu logističku, organizacijsku i sigurnosnu potporu, a sve radi ostvarenja višestoljetnog cilja koji je, hvala bogu, realiziran”, kaže Željko Sačić, umirovljeni general HV-a koji priznaje Perkovićev doprinos tijekom stvaranja samostalne Hrvatske, no:

“Sam Perković u stvaranju naše neovisnosti zasigurno ima svojih zasluga. No, sustigli su ga njegovi grijesi iz bivše profesionalne prošlosti i osuđen je u drugoj državi. Svatko osobno plaća za svoja kaznena zlodjela, a nadležni sud u svakom konkretnom slučaju ocjenjuje i važe sve okolnosti.”

“Zahtjev je preuranjen, i općenito je to nekorektno prema žrtvama”

Sačić kaže da je zahtjev za pomilovanjem ovoga trenutka pravni predmet koji se tiče samog osuđenika Perkovića, njegovog odvjetničkog tima i nadležne sudbene vlasti, koja treba uzeti u obzir sve okolnosti i donijeti pravosnažnu odluku:

“Hoće li se i u kojoj mjeri uključiti u sam taj pravni postupak pojedini hrvatski generali ili političari, njihova je individualna i moralna odluka. Osobno, smatram da bez javnih ili političkih pritisaka i tu odluku treba prepustiti nadležnoj sudskoj vlasti. Sve ostalo je nekorektno prema univerzalnom pojmu pravde i Perkovićevim žrtvama. Također, mislim da je zahtjev za pomilovanjem preuranjen”, smatra Sačić.