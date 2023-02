RASPETLJAVA SE GORDIJSKI ČVOR! Opako su dobili po prstima, zemlji u kojoj vrije stigao hladan tuš! Sada kreće konačna bitka: ‘Da vidimo koliko ste teški’

Autor: Lucija Brailo

U Crnoj Gori već mjesecima traje duboka institucionalna i politička kriza. Vlada Dritana Abazovića od kolovoza je u tehničkom mandatu, a Ustavni sud te zemlje ne funkcionira od rujna jer broji svega troje od ukupno sedam sudaca i ne može donositi odluke. Problem je u tome i što je izbor sudaca Ustavnog suda uvjet za održavanje najavljenih izvanrednih parlamentarnih i redovnih predsjedničkih izbora, budući upravo ta institucija rješava eventualne izborne žalbe nakon izbornog procesa.

No, čini se kako su se stvari sada konačno počele micati s mjesta.

Naime, predsjednica crnogorskog parlamenta Danijela Đurović konačno je 16. siječnja raspisala izbore za predsjednika Crne Gore za 19. ožujka, čime je isključena mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih i predsjedničkih izbora u istome danu, a zastupnici u crnogorskom parlamentu do sada su pet puta pokušali izabrati nove suce, no nijedan od kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu od 81 zastupnika u parlamentu te zemlje.





Međutim, koincidentalno ili ne, raspisivanje predsjedničkih izbora došlo je samo dan nakon što je Crnu Goru posjetila slovenska šefica diplomacije i posebna izaslanica EU-a za Crnu Goru Tanja Fajon. Odmah po susretu s čelnicima crnogorske države odaslala je nedvosmislenu poruku – da “Bruxelles od zastupnika u parlamentu Crne Gore očekuje da izaberu suce Ustavnog suda”, pri čemu nije isključila mogućnost da bi u suprotnom EU mogla prekinuti pristupne pregovore s Crnom Gorom.

Ono što se mjesecima nije moglo, sada je učinjeno ekspresno

I kao da je nije ni bilo, gordijski čvor crnogorske političke krize počeo se vrlo brzo raspetljavati. Za manje od mjesec dana od posjeta Fajon, Ustavni odbor Skupštine Crne Gore kompletirao je listu od četvero kandidata za suce Ustavnog suda, koje će predložiti za glasanje u parlamentu. Ono što se mjesecima nije moglo, sada je učinjeno ekspresno.

“Prema onome što smo do sada vidjeli, ja zaista očekujem da je apsolutno realno, bila bih vrlo iznenađena da ne bude tako jer su tri kandidata dobila podršku svih članova odbora, da će se to reflektirati u dvotrećinskoj podršci na plenumu”, rekla je Simonida Kordić, potpredsjednica Ustavnog odbora. Podršku odbora za kandidaturu dobili su Snežana Armenko, Momirka Tešić, Dragana Đuranović i Faruk Resulbegović, prenio je RTCG. Bit će to šesti pokušaj izbora sudaca Ustavnog suda koji je u blokadi od rujna prošle godine, kada je odlaskom u mirovinu jednog od njih, ostao bez kvoruma za odlučivanje. Izborom sudaca Ustavni sud bi konačno trebao biti odblokiran uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 19. ožujka. Đukanović se još nije izjasnio u vezi svoje kandidature I dok se kriza u Crnoj Gori nakon europskog posjeta polako, ali sigurno konačno raspetljava, Savez opozicijskih stranaka još uvijek se dogovara o tome tko će biti kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima, kao i hoće li to biti stranačka ili izvanstranačka ličnost, kako je danas potvrdio aktualni predsjednik Crne Gore i prvi čovjek Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

On je najavio da će uskoro izaći s prijedlogom kandidata, no nije se izjasnio o tome hoće li se kandidirati, već je istaknuo da za to još uvijek ima vremena, prenio je RTCG.









“To što još uvijek nismo izašli s imenom kandidata, ne znači da na njegovom definiranju ne radimo vrlo predano, već kao predstavnici ozbiljne politike sagledavamo sve političke aspekte, nakon čega ćemo izaći s ličnošću za koju vjerujemo da može pobijediti na izborima”, istaknuo je lider DPS-a i dodao kako “nakon nekoliko istaknutih kandidatura s drugog pola političke scene, opozicija želi “obogatiti ponudu kandidatima koji će ponuditi argumente u prilog punoj posvećenosti nacionalnim interesima i dostizanju europskog sustava vrijednosti”.

‘Da vidimo kolika je njegova težina na crnogorskom političkom tržištu’

Međutim, Đukanović nije propustio spomenuti tehničkog premijera, koji se, kako smo već imali prilike vidjeti, i ne ponaša toliko ‘tehnički’, pa je komentirao izjavu Dritana Abazovića koji je rekao da “Crna Gora treba dobiti novog predsjednika” i upitao kome u Crnoj Gori treba biti najvažnije eliminirati nekoga tko je, kako je rekao, “personifikacija mira, ulaska u NATO”.

Na kraju je poentirao kako bi volio da na izborima vidi sve kandidate koji misle da imaju što ponuditi, pa i Abazovića.









“Da vidimo kolika je njegova težina na crnogorskom političkom tržištu”, zaključio je Đukanović.