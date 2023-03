NIŠTA OD JARUNSKOG MOSTA! Možemo ga više ne smatra prioritetom, Tomašević poručuje: ‘Ja ću mirno spavati jer znam da sam napravio apsolutno sve…’

Autor: I.G.

Gradnja Jarunskog mosta više neće biti prioritet za gradsku vlast jer su se, prema njihovim tvrdnjama, promijenile okolnosti vezane za ovaj megaprojekt, na koji Zagrepčani čekaju već više od 40 godina. Tako je govorio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, te je istaknuo kako bi prioritet trebao biti jačanje postojećih mostova prije nego se krene u izgradnju novog.

“To je nešto što se možda politički neće toliko vidjeti kao novi most, ali ja ću mirno spavati jer znam da sam napravio apsolutno sve što je potrebno da ovaj grad bude sigurniji ako bude novi potres”, rekao je gradonačelnik.

No, za one koji su se našli u nezavidnoj situaciji zbog ovog projekta, to je slaba utjeha. Milica Sparavalo je jedna od mnogih čija je kuća oštećena u potresu, ali ne smije je obnavljati jer se nalazi na budućoj trasi prometnice koja bi jednom išla prema mostu. Kao i ostali vlasnici kuća i zgrada, Milica ne može raspolagati svojom imovinom, a njezin život je pretvoren u kaos.





Stručnjaci ističu da je Jarunski most klasičan primjer kršenja različitih zakona koji su na kraju doveli Grad u nepovoljnu situaciju. Izdavale su se građevinske dozvole u koridorima koji su bili definirani GUP-om i drugim dokumentima, što je bio veliki problem. Kao rezultat toga, Grad je morao legalizirati neke stvari koje su bile u suprotnosti s postojećim zakonima.

Jarunski most je bio planiran kao veza između zapadnog dijela grada i Novog Zagreba, a preko njega bi dnevno prometovalo 15 tisuća vozila, s planiranim tramvajem. Dio oporbe podržao je nastavak projekta, a čak su predložili amandman kojim bi se pomaknula stvar s mrtve točke. Međutim, amandman je odbijen, a gradonačelnik Tomašević odlučio je da će jačanje postojećih mostova biti prioritet, piše HRT.