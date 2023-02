‘NISMO RATNI PROFITERI!’ Europska zemlja postaje sve bogatija: Ne iskorištavamo rat u Ukrajini za svoju korist

Norveška je sve bogatija iz minute u minutu, a to je velikim dijelom rezultat rata u Ukrajini koji im povećava prihode od plina.

No, norveški premijer Jonas Gahr Store je za AFP rekao kako Norveška nije ratni profiter.

Nagovještavajući da će Norveška uskoro postati jedan od najvećih svjetskih donatora Ukrajini s nadolazećim paketom pomoći, odbacio je nimalo laskave optužbe o “ratnom profiterstvu” onih koji žele da Oslo učini više za Ukrajince.

Njegova vlada dovršava “višegodišnji paket potpore” koji će biti objavljen u nadolazećim danima, osmišljen kako bi pomogao Ukrajini i siromašnim zemljama pogođenima posljedicama rata, kao što je skok cijena žitarica.

Paket će im pomoći “u održavanju njihove civilne infrastrukture, nadamo se, jednog dana u ponovnoj izgradnji slobodne Ukrajine i u međuvremenu ih također vojno poduprijeti”, rekao je Store. Iznos i detalji bit će objavljeni početkom sljedećeg mjeseca.

President Zelensky @ZelenskyyUa and his fellow Ukrainians stand tall in the face of Russian attacks on Kyiv. In a call today, I was glad to reassure him of Norway’s full and continued financial support and support to Ukraines legitimate self defence.

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) January 3, 2023