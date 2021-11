‘NISAM ZNAO, KOLIKO ZNAM NITKO NIJE ZNAO!’ Jandroković objasnio zašto su HDZ-ovci iznenađeni uhićenjem Žalac

Autor: Daniel Radman

“Iznenadilo me je. Nisam znao, koliko znam nitko nije znao. Prošlo je već dosta vremena od kada gospođa Žalac više nije ministrica, tako da su to vjerojatno neke nove spoznaje i nova otkrića”, izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković tijekom svog gostovanja na Media servisu o uhićenju bivše HDZ-ove ministrice.

Komentirao je (još) uvijek aktualni sukob između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića, posredno i Andreja Plenkovića, s posebnim osvrtom na “neviđeno HDZ-ovu politizaciju vojske”, kako je nazvao Milanović sastanak HDZ-ovaca s časnicima HV-a koji je prethodio Vijećima za obranu i nacionalnu sigurnost.

“To je jedna u nizu njegovih neodgovornih izjava, spinova koje čini iz dana u dan, manipulacijama kojima isto tako želi stvoriti konfuziju među hrvatskim građanima. Došao sam tamo, slušao i sastanak je bio jako koristan. Bez tog sastanka puno teže bih pratio jučerašnji sastanak Vijeća za obranu, čiji sam član”.

“Milanović je uveo nove standarde”

Naravno, zamoljen je i za čašćenje uvredama, čega ni on sam nije bio izuzet u javnom prostoru, pa čak i od strane predsjednika.

“On je srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nisku razinu, na razinu uličnih rasprava, kavgi, uvreda. To nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje zadominirati u javnom prostoru. On je uveo nove standarde. Način na koji on komunicira, ako ste to primijetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju s osobnim uvredama”.

“Neizvedivo je opozvati Milanovića”

Ipak, ne smatra da je vrijeme za opoziv.

“Opozvati predsjednika Republike je u ovome trenutku neizvedivo jer mi nemamo dvije trećine zastupnika u Hrvatskom saboru. Da imamo, o tome bismo vjerojatno razgovarali, ali u ovome trenutku mi smo realni političari koji znaju što se može ostvariti, a što se ne može ostvariti”.