‘NISAM SIGURAN DA JE PUTIN ŽIV! Zelenski pred svjetskom političkom elitom: ‘Nije mi jasno s kim imamo posla’

Autor: N.K

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je na godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu da će povratiti Krim od ruske vlasti.

Nakon toga je govorio i o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

“Nisam siguran da je predsjednik Rusije, koji se ponekad pojavljuje na televiziji, da je to on. Nisam skroz siguran da je on živ i da on donosi odluke, odnosno tko donosi odluke ondje. Kakvi su to ljudi? Nemam takve informacije”, kazao je.





“Ne razumijem baš kako europskim čelnicima možete obećati jednu stvar, a sljedeći dan pokrenuti potpunu invaziju na zemlju. Samo mi nije jasno s kim imamo posla. Kad kažemo ‘mirovni pregovori’, ne razumijem baš s kim trebamo pregovarati”, dodao je Zelenski.

Još je jednom pozvao zapadne saveznike i partnere da pošalju više oružja Ukrajini kako bi pomogli u borbi protiv ruske agresije. Rekao je da su Ukrajini hitno potrebni oprema, topništvo i granate.

“Stotine puta smo govorili o nedostatku oružja. Ne možemo ići samo na motivaciju”, rekao je. “Ukrajinska protuzračna obrana ostaje slabost i Rusija će vjerojatno uskoro pokrenuti još jednu seriju napada dronovima”, dodao je Zelenski.

“Postoje trenuci kada nema potrebe oklijevati. Kada ljudi trebaju reći, ‘Dat ću ti tenkove ako netko drugi to učini'”, rekao je.