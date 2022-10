‘NISAM LI JA OVDJE ŽRTVA?’ Osječki sudac Vrban iznio svoju istinu: ‘Neka dokažu da su optužbe na moj račun točne i ja ću povući tužbe i javno se ispričati!’

Predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban oglasio se povodom ‘nagrade’ Udruženja protiv SLAPP tužbi u Europi, CASE-a, kojom je proglašen ‘najvećim pravosudnim bullyem u Europi’.

Dodjeljivanje ove titule Vrbanu objasnili su njegovom serijom tužbi protiv portala Telegram, novinara i urednika, “teških” oko 100.000 eura.

Vrban je sada odlučio ispričati svoju stranu priče te njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.





“Poštovani predstavnici članica udruženja nevladinih organizacija CASE-a,

koji ste me izabrali za najvećeg pravosudnog zlostavljača u Europi dopustite da vam izrazim svoju povrijeđenost nepozivanjem na svečanost uručenja „Nagrade za najvećeg pravosudnog zlostavljača u Europi“ koju ste mi na konferenciji u Strasbourgu dodijelili za ovu godinu.

Logično bi bilo da nagradu predate laureatu osobno, a ne onomu koji se predstavlja njegovom žrtvom. I to još lažno! Tada bih možda dobio priliku proširiti vaš uvid u moje zasluge i vlastitim viđenjem slučaja za koji ste me nagradili.

Naime mi, hrvatski suci, uvijek prije donošenja presude saslušamo i „drugu stranu“, dakle onoga kojemu sudimo te slučaj nastojimo sagledati sa svih strana. Vi ste – na štetu objektivnosti, istine i pravde – svoj „pravorijek“ donijeli temeljem uvida u samo jednu stranu, onu Hrvatskog novinarskog društva koje me i predložilo za nagradu.

To su učinili također na temelju jednostranog uvida – onoga svoga utjecajnog člana, mrežnog portala Telegram i njegove glavne urednice koji su protiv mene objavili niz pogromaških tekstova ponovno zasnovanih na uvidu u samo jednu stranu.

Dakle, kao što niste pitali imam li što dodati vašoj ocjeni da sam najveći pravosudni nasilnik u Europi, kao što me ništa nije pitalo niti Hrvatsko novinarsko društvo predlažući me za tu nagradu, ništa me o monstruoznim optužbama što su ih protiv mene i moje obitelji iznijeli u pet na portalu posebno istaknutih članaka, prije njihove objave nisu pitali niti glavna urednica Telegrama, a niti njihov osječki dopisnik Drago Hedl! Tek nakon što sam protiv autora toga pogroma podigao tužbe i predložio im plaćanje pravične odštete, napokon su mi elektronskom poštom stigla i prva pitanja autora što su se odnosila na već objavljene klevete.









Poštovani predstavnici CASE-a, kako biste tu parodiju doveli do apsurda, Nagradu dodijeljenu meni uručili ste mojoj navodnoj žrtvi, upravo onomu Dragi Hedlu koji me u nizu tekstova optuživao za nepostojeća kaznena djela, a da me u svome „novinarskom istraživanju“ mojih navodnih afera nije ništa o njima pitao niti pokušao provjeriti ijednu od tih optužbi, dok je za neke u vrijeme njihove objave znao ili morao znati da ne stoje. Nisam li u takvoj situaciji žrtva, u stvari, ja? I progonim li onda ja njih po sudovima ili oni mene progone u javnosti?

Kako bi se prikazali mojom žrtvom, tužbe što sam ih podigao protiv njih lažno nazivaju SLAPP tužbama. No one su podignute radi zaštite moga prava osobnosti, a zbog kleveta i uvreda kojima je nanesena šteta mome osobnom i profesionalnom ugledu. One imaju i preventivno korektivni karakter kako bi javni mediji više poštivali zakonske odredbe i pravila struke te javnost izvješćivali točno, istinito i potpuno, a ne kako bi se ušutkali neovisni mediji.

Nije to „pravosudna agresija na medije“ niti „nezapamćen i nedopustiv potez koji zahtijeva međunarodnu istragu“, kako ocjenjuju čelnici HND-a, nego opravdana reakcija na nedopustiv način rada novinara i medija koji, nažalost, nije i nezapamćen u hrvatskom javnom prostoru. Što se tiče međunarodne istrage, pridružujem se zahtjevu HND-a.









Podnesenim tužbama podržavam i potičem Telegramovu i sve druge medijske redakcije da ne posustanu u razotkrivanju ključnih afera hrvatskih moćnika, pri čemu želim istaknuti da ja nisam moćnik, niti se takvim doživljavam.

Inače, podupirem novinare da razotkrivaju istinu i objavljuju dokaze svojim tvrdnjama, ali da svakako navedu izjave onih koje optužuju ili makar potvrdu da ih – usprkos svim nastojanjima – nisu uspjeli dobiti.

Moj cilj stoga nikako nije „zastrašivanje medija i poticanje cenzure te autocenzure kod novinara“, što je osnovno obilježje SLAPP tužbi. Naprotiv, moje su tužbe iznuđene zastrašujućim klevetama, lažnim optužbama i izmišljenim navodima u cilju moje profesionalne kompromitacije i smjene s dužnosti predsjednika Županijskog suda u Osijeku i razrješenja sudačke funkcije.

Kao potvrdu tih navoda, javno se obvezujem odustati od kaznene tužbe i zahtjeva za naknadu štete pričinjene mi svakom objavljenom optužbom za koju Drago Hedl ili bilo koji drugi novinar, portal Telegram ili bilo koji drugi javni medij, dokažu da je točna. Iznesu li dokaze o točnosti svih na Telegramu objavljenih optužbi protiv mene, obvezujem se povući sve podnesene tužbe protiv Telegrama, glavne urednice i autora tekstova, naknaditi im sve sudske troškove i javno se ispričati te podnijeti ostavku na dužnost koju obnašam. Dotad, civilizacijsko je dostignuće suvremene Europe da o tomu odluče jedini za to mjerodavni – redoviti sudovi.

U protivnom, očekujem – ne kao “moćnik” već kao bilo koji povrijeđeni građanin – javnu ispriku svih koji su me predložili i izabrali za dodjelu Nagrade za najvećeg pravosudnog zlostavljača u Europi”, piše Vrban u priopćenju.