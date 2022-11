‘NISAM JE ODMAH PREPOZNAO’ Dubrovčanin kamerom snimio neuhvatljivog sisavca: ‘Iskreno, prvo sam se malo trznuo’

Sredozemna medvjedica dugo je godina bila na meti ribara koji su je smatrali štetočinom, a koji su je lovili zbog hrane, krzna ili samo kao trofej. “Morski čovik”, kako je još i zovu, sada se nakon dugo vremena ponovno ukazala kod Dubrovnika gdje ju je na ponti kod Danača snimio Dubrovčanin Deni Dilberović.

“Kada sam na stijenama, kada ribam, kamera je stalno upaljena. I tako, evo, igrom slučaja se dogodilo da sam uhvatio taj kadar. Iskreno, prvo sam se malo trznuo. Nisam odmah prepoznao, ovlaš sam samo uhvatio, nisam je baš dobro primijetio kako sam gledao u daljinu, a onda kad sam doma došao i pregledao snimku vidio sam ono što se vidi”, rekao je Dilberović u razgovoru za HRT.

Iako se od početka 20. stoljeća smatra izumrlom vrstom, na krajnjem jugu sve je češće viđaju.





“Kontinuirano već nekoliko godina dobivamo dojave lokalnog stanovništva s cijelog dijela naše županije, posebice iz područja malostonskog zaljeva i s područja Omble”, rekla je Marijana Miljas Đuračić, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ-a.

Snimke su vrlo rijetke

Ipak, snimka i fotografije, poput one proljetos na Mljetu, vrlo su rijetke.

“Ono što smo vidjeli, mislimo da nije riječ o istoj jedinki s obzirom na veličinu glave i na samu veličinu jedinke”, dodala je Miljas Đuračić.

“Mladunci su veličine nekih 80 cm do metar, a odrasle jedinke budu do 2,5 m. Dakle, to je velika životinja. Što je bitno – jedan je od najugroženijih morskih sisavaca. Procjenjuje se da ima negdje oko 700 jedinki u istočnom Mediteranu”, rekao je Nenad Antolović iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

Struka vjeruje da se populacija sredozemne medvjedice sada opet vraća u naše krajeve.

“Projekt je još u razradi. Radili smo monitoring tih lokaliteta prvo, a sad bi postavili i foto-zamke na onim lokacijama gdje smatramo da se ona pojavljuje”, dodala je Miljas Đuračić.