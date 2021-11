‘NISAM JA IDIOT. IZABRAO ME MOJ NAROD, A NE EUROPSKA UNIJA’ Lukašenko otpustio kočnice: ‘Baš me briga što o meni misle u Engleskoj ili Americi’

Autor: Dnevno.hr

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da ga ne zanima smatraju li ga na Zapadu legitimnim predsjednikom ili ne. Kako kaže, izabrao ga je narod Bjelorusije, a ne Europske unije.

“Zapad me ne priznaje četvrt stoljeća, no mene se to ne tiče. Meni je važno kako me doživljava moj narod”, rekao je u razgovoru za BBC.

Otkrio je i kako mu se nedavno u telefonskom razgovoru obraćala Angela Merkel.

‘Baš me briga što o meni misle u Engleskoj, Americi ili EU’

“Pa uzmite transkript razgovora od Nijemaca. Obraćala mi se samo sa gospodine predsjedniče, a ja sam njoj govorio gospođo kancelarka”. Lukašenko je zatim zauzeo agresivniji ton i krenuo u ‘kontranapad’.

“Mislim da je Joe Biden nelegitimni predsjednik. Vidjeli ste što se događalo na izborima u SAD-u. Glasali su preko pošte, stavljali su glasačke listiće u kontejnere za smeće. Činili su čuda. To vam sve govorim da bi shvatili da me baš briga šta o meni misle u Engleskoj, ili Americi, ili u EU”, istaknuo je Lukašenko.

Jedno od pitanja je bilo hoće li savezna država Rusija i Bjelorusija imati jednog ili dva predsjednika. “Putin i ja nikada nismo razgovarali o tome hoće li naša savezna država imati jednog ili dva predsjednika. To pitanje uopće nije na dnevnom redu”, objasnio je Lukašenko.

Što se tiče pitanja o broju političkih zatvorenika u Bjelorusiji, Lukašenko je bio kategoričan da ih nema.

‘Po Zapadu stalno raste broj političkih zatvorenika u Bjelorusiji’

“U kaznenom zakonu Bjelorusije uopće nema kazni za političke zatvorenike. U zatvorima se nalaze samo oni koji su prekršili zakon organizirajući nemire. A po Zapadu sada stalno raste broj političkih zatvorenika u našoj zemlji. Gorili su da ih ima 300, zatim 400 pa 600, a sada 870. Sutra će vam iz Amerike reći 980 i vi ćete o tome ‘pjevati ” kazao je Lukašenko.









Govorio je i o migrantima te poručio Zapadu da ako EU ne bude htjela komunicirati s Minskom, Bjelorusija će sama riješiti problem.

Što se tiče novih sankcija, Lukašenko je rekao “da on nije idiot” i svjestan je da će one biti štetne za obje strane. Bjelorusija će, rekao je, nastojati razvijati suradnju s onima koji joj nisu uveli sankcije.