Ninu Obuljen samo još jedna situacija dijeli od smjene: Nazovu li oni Plenkovića, gotovo je

Autor: Željka Babić/7dnevno

Kako sada stvari stoje, sve je jasnije da će šef HDZ-a i Vlade Andrej Plenković izbore raspisati početkom svibnja. Naznake su da bi do raspuštanja Sabora moglo doći 28. ožujka, a potpuno je jasno da će do tih izbora Plenković nastaviti graditi kult svoga lika i djela.

Jedino što je njemu važno jest da opstane on sam i upravo je zato predložio “lex AP” protiv kojega se ovoga tjedna digla velika halabuka, no Plenkoviću je najvažnije da ne iscure bilo kakvi dokumenti protiv njega osobno do tih novih izbora.

Svi drugi mogu biti žrtvovani, a prva je na odstrelu odnedavno ministrica kulture (i medija!) Nina Obuljen Koržinek. Iako su mnogi nagađali da je prvi sljedeći pijun u nizu smijenjenih ili žrtvovanih pomalo labilna ministrica poljoprivrede Marija Vučković, čini se da bi to ipak mogla biti Obuljen Koržinek, zbog slučaja Geodetskog fakulteta. Premda je slovila kao premijerova ljubimica, s jakim vezama i zaleđem, i njoj je odzvonilo. Preciznije, ako se istraga EPPO-a proširi, Plenković je više neće spašavati.

Prvi simptom

Kad je proteklog tjedna PNUSKOK po nalogu europskih tužitelja izuzeo dodatnu dokumentaciju iz Ministarstva kulture, HŽ Infrastrukture i od projektanata koji rade na obnovi Muzeja arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Plenkoviću je, kažu njegovi suradnici, pukao film. Ako je bude trebao žrtvovati, učinit će to.

“Stoput ju je branio, stoput mu je ona objašnjavala sve o slučaju Geodetskog fakulteta, tvrdeći kako nije bilo drugog načina nakon potresa nego djelovati brzo i krenuti u snimanja objekata, a on joj je vjerovao. Ali sad joj više ne vjeruje, gotovo je s tim. Svjestan je da je Europsko tužiteljstvo ozbiljna institucija i da se ne bi poigravali bez utemeljenih razloga, i Obuljenka je izgubila njegovo povjerenje. Ako se objavi još jedan jedini tekst o EPPO-u i Ministarstvu kulture, ona će istog trenutka morati dati ostavku”, kaže jedan od suradnika u njegovu uredu.









Uostalom, to je postalo jasno već kad se ministrica kulture prije nekoliko dana potpuno sama morala braniti od oporbenih napada na sjednici saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Nije uz nju bilo stranačkih glavešina ni muškarčina da joj drže leđa, a u Ministarstvu kulture posljednjih dana ministrica osamljeno sjedi jer su je službenici već počeli zaobilaziti, što je prvi simptom da podršku više nema jer “masa” uvijek nanjuši u kojem smjeru ide trend.

Nakon sjednice ovog odbora iz oporbe su upozorili da je, prema službenim računima, dala 19,1 milijun kuna za snimanje zgrada ukupne površine 345.000 četvornih metara. No prije dva mjeseca izdala je priopćenje u kojem je rezolutno tvrdila da je snimljeno 940.000 kvadrata. A onda je nedavno u Saboru rekla da je zapravo obrađeno 746.000 četvornih metara.

Nastavak afere

Kako je moguće da više od tri godine nakon potresa i debelo nakon što je isplatila milijunski iznos ministrica stalno mijenja osnovnu informaciju – koliko je za taj novac Geodetski fakultet snimio kvadrata. To je pitanje koje su zastupnici javno izrekli nakon sjednice na kojoj se Obuljen Koržinek nekoliko sati sama morala, potpuno neuvjerljivo, opravdavati za taj posao.









“Ministrica kulture odobrila je HAZU-u isplatu iz Fonda solidarnosti za 3D skeniranje zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture iako je ranije Geodetskom fakultetu već platila za to. A da stvar bude gora, ministrica je za skeniranje Hrvatskog muzeja arhitekture isplatila 361 tisuću kuna, a HAZU-u 35 tisuća kuna plus PDV, znači za isti posao platila je deset puta više”, rekla je bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš, koja itekako zna što govori kad je riječ o građevinskim radovima.

Kako je poznato, ulazak EPPO-a u ministarstvo, HŽ i HAZU samo je nastavak afere na Geodetskom fakultetu, gdje je već otvorena istraga, a bili su uhićeni bivši dekan Almin Đapo, profesor Boško Pribičević i još 27 osoba pod sumnjom da su izvlačili europski novac. Ukupno ih se tereti za oko dva milijuna eura, od čega na projekt Ministarstva kulture otpada oko 500.000 eura ili 3,5 milijuna nekadašnjih kuna. Ministarstvo kulture koje vodi HDZ-ova Nina Obuljen Koržinek platilo je 19,1 milijun kuna snimanje potresom oštećenih zgrada kulturne baštine, a ispalo je da je posao preplaćen. Od tog novca građene su i opremane kuće profesora, a izvlačenje je išlo kroz složene sheme s podizvođačima. EPPO je već ranije utvrdio da su neki naplaćeni poslovi bili fiktivni, a problem je u tome što je ovo posljednje, povezano s obnovom kolodvora i HAZU-a, bilo isplaćeno iz Fonda solidarnosti EU-a, stoga Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj ima osnovu da prekopa sve dokumente i materijale o tome.

Bezuvjetna zaštita

Povod za dolazak istražitelja u Ministarstvo kulture jest otkriće da snimke koje je platilo Ministarstvo kulture uopće nisu korištene pri projektiranju obnove zgrade Glavnog kolodvora u Zagrebu koja je u vlasništvu HŽ Infrastrukture, ali ni za obnovu Muzeja arhitekture kojim upravlja HAZU. Obje institucije naručile su nova snimanja i prošle jeftinije, a oba nova snimanja su plaćena iz Fonda solidarnosti EU-a.

Upućeni navode kako je cijeli posao zapravo vodio ministričin suprug Hrvoje Koržinek, koji je pak voditelj Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine u Ministarstvu kulture – dakle, trebao je kontrolirati nju kao ministricu koja potpisuje dokumente, odnosno samoga sebe, a sada je sve završilo u uredu EPPO-a. Iako je Obuljen Koržinek dosad imala veliku zaštitu premijera i vrha stranke, s obzirom na to da je kadar Dubravke Šuice, a ona je ipak potpredsjednica Europske komisije, sada je u Uredu premijera odlučeno da je više neće braniti i spašavati po svaku cijenu.

U pitanju su ipak i ugled potpredsjednice Komisije Šuice, a naročito premijera, čija je osobna prijateljica još iz “pariških dana” iz sredine 90-ih. Iskustvo nas uči da Plenković žrtvuje sve koji mu se nađu na putu kad su u pitanju korupcijske afere i optužbe, a unatoč dugotrajnoj i tvrdokornoj zaštiti koju je dosad ministrica kulture imala, to ne znači da je bezuvjetno i zauvijek zaštićena. Uostalom, cijeli “lex AP” donosi se jer su u medije iscurili inicijali AP, a Plenković ne želi da se ijedna afera veže uz njega osobno.

Svojim suradnicima on ljutito objašnjava kako radi za plaću manju od 2500 eura, ili dvadesetak tisuća kuna, dok suci i liječnici štrajkaju uz plaće od 4000 eura. Zato je po svaku cijenu odlučio dokazati da ne spada u krug osoba umočenih u korupciju, a svakoga za koga posumnja da je u tom krugu hladno će se odreći, pa i dosad privilegirane Nine Obuljen Koržinek.

Tražit će ostavku

Premda je sudjelovala u pisanju “lex AP-a” baš u dijelu koji se odnosi na kazneno sankcioniranje onih koji dilaju informacije u dijelu o statusu novinara, odnosno osoba koje s njima komuniciraju, čini se da joj ni to neće pomoći ako se EPPO još samo jednom oglasi u vezi s tim.

O sukobu nadležnosti između Državnog odvjetništva i Ureda europske javne tužiteljice, ako dođe do dilema, odlučuje upravo glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, kako kaže zakon. Za Ninu Obuljen Koržinek, međutim, bit će važna svaka minuta jer ako se EPPO oglasi još jednom prije nego što novi državni odvjetnik stupi na dužnost, Plenković neće imati milosti, okrenut će njezin broj telefona i zatražiti da podnese ostavku.