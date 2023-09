Nino Raspudić kazneno prijavljen

Autor: Dnevno.hr

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, i Stipo Mlinarić, saborski zastupnik DP-a, danas su Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske predali kaznenu prijavu protiv Nine Raspudića, saborskog zastupnika Mosta, zbog počinjenja kaznenih djela krivotvorenja isprave (čl. 278)., prijevare ( čl. 236.) i uskraćivanja biračkog prava (čl. 334.) Kaznenog zakona.

”Saborski zastupnik Nino Raspudić dana 27. siječnja 2023. počinio je kazneno djelo krivotvorenja isprave, podnoseći Tajništvu Sabora Republike Hrvatske neistinitu izjavu kojom tvrdi da je član parlamentarne stranke Most. Ovo je suprotno stvarnom članstvu, kako je sam priznao u televizijskoj emisiji ‘Nedjeljom u 2’ emitiranoj na HRT 1, 24. rujna 2023. godine, gdje je izjavio da nije član stranke Most, već nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru, čime je na prethodno opisani način počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave”, uvodno je istaknuo Radić.

Radić dodaje kako je Raspudić namjerno doveo Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Sabora u zabludu podnošenjem lažne izjave od 27. siječnja 2023., kojom je tvrdio da je član stranke Most, a s ciljem da prijevarom onemogući nezavisnog predstavnika Domovinskog pokreta Josu Jovanovića da bude predložen za člana Državnog izbornog povjerenstva, čime mu je počinio štetu, i omogućio imenovanje zaposlenice Mosta Ivane Ljulj Cvitanović, što je i ostvario, a čime je istoj pribavljena imovinska korist u visini naknade koju ista prima kao izabrana članica Državnog izbornog povjerenstva, te je time na prethodno opisani način počinio kazneno djelo prijevare.

”Ova prijava temelji se na činjenicama i dokazima koji jasno ukazuju na nepravilnosti u postupanju Nine Raspudića, a time je izravno narušena pravna sigurnost i pravednost u procesu izbora članova Državnog izbornog povjerenstva te se potkopavaju demokratski principi i parlamentarni poredak, čime je prijavljeni saborski zastupnik počinio kazneno djelo uskraćivanja biračkog prava. Imajući u vidu prethodno navedeno, Domovinski pokret u cilju poštivanja i zaštite pravnog poretka Republike Hrvatske podnosi ovu prijavu i moli Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da provede istragu kako bi se utvrdila odgovornost počinitelja te da poduzme sve potrebne mjere kako bi se kazneno djelo procesuiralo”, jasan je bio Radić.

‘Politička prijevara i šibicarenje’

Mlinarić je poručio kako se stranka Most predstavlja kao moralna vertikala u Saboru i to sljedećim redoslijedom: prvo ide Nikola Grmoja, potom Raspudići, Most, zatim Isus Krist pa svi ostali ispod njih.

”Oni su mjerilo vrednota, poštenja, držanja do riječi, a zapravo samo s ovom jednom malom, sitnom, provjerljivom stvari otkrivamo da su to mali politički trgovci. Zamislite, prvo ukazano mjesto kao oporbenoj stranci osigurali su na prevaru. Da se razumijemo, bitno je reći kako tada g. Penava još nije tražio razgovore oko koalicije s g. Petrovom kako bi se pobijedio ovaj koruptivni HDZ sa SDSS-om, nije bilo zle krvi, nisu propali pregovori pa da su nas htjeli prevariti.

Ne, tad smo bili ‘dvije bliske stranke’ koje su se borile u oporbi, a oni su bili spremni prevariti Domovinski pokret radi uhljebljivanja svoje zaposlenice i vijećnice izabrane na listi Mosta u nešto što bi trebalo biti neovisno izborno tijelo. To vam sve govori o političkoj platformi Most, a što bi tek radili da su u poziciji vlasti”, poručio je Mlinarić pa zaključio da “ovo što Most radi je čista, sitna politička prijevara i šibicarenje”.