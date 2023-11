Nino, gdje ti je marama? Od propalestinca došao u službu Izraela

Autor: Dnevno.hr

Sada već davne 2014. godine, tadašnji ugledni kolumnist Večernjeg lista i jedno od najprepoznatljivijih pera u Hrvata – Mostarac Nino Raspudić, objavio je tekst naslova ‘Gaza gori, a Hrvatska se češlja.

Tekst je napisan nakon dotad najvećih borbi između Izraelaca i palestinskih militanata, odnosno početka operacije Čvrsta stijena i žestokih napada od strane Izraela.





Opisujući djetinjstvo u rodnoj mu Hercegovini, Raspudić je napisao: “Godinu prije, u vrtiću, imali smo završnu priredbu u kojoj me je zapalo recitirati pjesmu ‘Djeca Palestine’. Sjećam se da je govorila o palestinskom djetetu, mom dalekom prijatelju, kojem sam recitacijom poručivao da ne plače zbog rata i da ću mu ja biti i drug i mama i tata.

Kako ću ja biti mama i tata nekome tko je mojih godina, koga i ne znam, nije mi bilo jasno, ali pamtim osjećaj tuge jer je dalekom djetetu teško i našu spremnost na pomoć. Sjećam se i da smo u više navrata skupljali pomoć za Palestinu i da je među nama vladao natjecateljski duh tko će donijeti više”, napisao je između ostalog i prozvao tadašnje elite zbog nesvrstavanja uz Palestinu.

A puno je dulja povijest veza između Palestine i palestinskih simbola i Nine Raspudića pa je tako poznat događaj iz 2009. godine na kojem je Raspudić radio kao profesor talijanistike.

U vrijeme prosvjeda na fakultetu koje su predvodili ljevičarski aktivisti i famozni “plenum” fakulteta, Raspudić je pozvan na tribinu da raspravi sa studentima koje nije podržavao u zahtjevima.

No, sve je zaprepastio svojim vanjskim izgledom jer se pojavio u palestinskoj marami, majici s elementima Kube i s knjigom Noamma Chomskyja ispod ruke.

No, valja istaknuti kako mu taj nastup ljevičari s vremena na vrijeme izvade iz naftalina kako bi podsjetili na njegove nekada ljevičarske sklonosti, no on je u Podcast inkubatoru 2020. godine ustvrdio kako je takav outfit odabrao namjerno s ciljem “trolanja” te se obukao kao “rabijatni student sociologije”.











Bilo kako bilo, danas je Nino Raspudić saborski zastupnik Mosta čiji je odnedavno i član, debelo je zagrizao u politiku i zasad se ostavio kolumnističkih i intelektualnih voda. Mijenjao je pritom aktivnosti, žene, stajling, a čini se da i stavove.

No, ako je istina da se davne 2009. na Filozofskom fakultetu samo “trolao” ljevičarske studente noseći palestinsku zastavu, nesporno je da je 2014. tekstom u Večernjem listu stao na stanu Palestine.

Danas je Raspudić ipak drugačijih stavova, ili ih barem tako predstavlja u javnosti i u Hrvatskom saboru, te bezrezervno staje uz Izrael koji danima nemilosrdno raketira Gazu kao rezultat Hamasovog napada na Izrael.









U hrvatskom saboru podržao je govor izraelskog veleposlanika koji je bio gost međuparlamentarne skupine Hrvatska – Izrael, dok je u kasnijoj izjavi u potpunosti podržao profesora dr. Borisa Havela, najpoznatijeg izraelskog ljubimca i ljubitelja u hrvatskom javnom prostoru.

Tako se čini kako je Raspudić skinuo palestinsku maramu (ne trolersku, nego solidarizirajuću iz 2014.) i postao veliki podupiratelj izraelskih trupa koji neselektivno raketiraju Gazu.

Podsjećamo, upravo je Hrvatska jedna od manjinskih zemalja koja nije podržala UN-ovu rezoluciju o prekidu vatre u Gazi, a Hrvatska je danas HDZ.

I HDZ se jasno i glasno, kao i u ratu između Rusije i Ukrajine, svrstao na jednu stranu i dao “bezrezervnu podršku” Izraelu. Potvrdio je to danas i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te potvrdio da “Hrvatska ne može biti neutralna”.

“Hrvatska se tu ponijela principijelno i glasala protiv rezolucije koja nije spomenula Hamas niti zatražila oslobađanje talaca”, rekao je Grlić Radman i dodao kako mu je žao što su se u Hrvatskoj pojavile selektivne vijesti koje su “neadekvatno kontekstualizirale rečenice unutar rezolucije”, rekao je ministar pokušavajući objasniti zašto se Hrvatska nije usprotivila ratu.

Čini se tako kako su inače zakleti neprijatelji, Most i HDZ, u ovoj situaciji čvrsto na istim stranama, ako je suditi prema stavovima njihovog filozofa Raspudića.

A što je još Raspudić govorio ovih dana o sukobu na Bliskom istoku?

“Potrebno je pogledati zločine islamističkih ratnika iz arapskih zemalja, koji su se tada nazivali mudžahedini, osobito u središnjoj Bosni nad Hrvatima. I na zarobljenim vojnicima i na civilima, uključujući ritualno odsijecanje glava. Sve ovo što danas gledamo na području Izraela mogli smo vidjeti u Bosni i Hercegovini početkom devedesetih godina”, rekao je Raspudić u Saboru, gdje je citirao dr. Borisa Havela, kojeg je predstavio kao najvećeg stručnjaka za Izrael.

Boris Havel je, podsjećamo, izjavio: “Hrvatima iz BiH džihadistički zločini nisu nepoznat prizor.”

Nije nepoznato da je Raspudić čvrsto uz Hrvate u BiH i godinama piše i upozorava na bošnjački unitarizam, rast islamističkih i džihadističkih skupina u svijetu, ali i u BiH, no očito je nekako s godinama zaboravio da je nekada srcem i tintom bio uz “islamističke ratnike iz arapskih zemalja”…