‘NIKOME SE NISAM DODVORAVAO!’ Poruke ‘Mrak u Srbiji’ uzrujale Vučića: ‘Dobro je da nemamo podatke o stradalima u sukobu danas na sjeveru Kosova’

Autor: L.B.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon bilateralnih sastanaka koje je imao u okviru Samita EU-Zapadni Balkan u Tirani.

Komentirao je današnje događaje na sjeveru Kosova i rekao da se nada kako neće biti stradalih.

“Samo se pitamo kojeg dana će biti neka nova provokacija, dobro je da nemamo podatke o stradalima o sukobu danas na sjeveru Kosova. Pred nama nije lako i jednostavno razdoblje, ali bitno je da se dogovorimo s Albancima da mir bude očuvan. Lajčak je imao i imat će ulogu u smirivanju tenzija”, rekao je Vučić.





‘Mrak u Srbiji’

Potom se osvrnuo na to što su televizije Nova S i N1 od ponoći 6. prosinca prestale emitirati redovni program. Podsjetimo, program je zamijenio telop s crnim ekranom na kojem je ispisana poruka “Mrak u Srbiji, bez slobodnih medija”.

“Mislim da je važno da se kaže da nitko nije zamračio izvještavanje, već da su to sami uradili. Ako oni sami imaju problema s izražavanjem, to je onda problem za njih i njihovog vlasnika. Ja ne vjerujem da se oni bore za vas ako imaju problem u izražavanju, a ako se bore za sebe, onda je to problem za njih jer im vlasnik ne dozvoljava da na slobodan način izražavaju svoju volju.

A zašto danas? A vi to kao ne znate? Ne mogu vam objasniti koliko se netko potresao što medijski i nogometni tajkun hoće još malo zaraditi. Ništa posebno, ali sam suglasan da se treba razgovarati o tim medijima gdje je evidentna medijska nesloboda i gdje postoje loši pokušaji imitiranja Mile Štule, kao i mnogih drugih”, odgovorio je Vučić, a prenosi Nova.rs.

‘Nikome se nisam dodvoravao’

On je, obraćajući se medijima, nakon samita u Tirani, dodao i da je zadovoljan što je imao priliku čuti i saslušati druge sudionike, konstatirajući da je razgovor bio otvoren i iskren – kad su u pitanju odnosi Zapadnog Balkana i EU.

“Nikome se nisam dodvoravao, govorio sam istinu i pokazivao činjenice. Nije mi sramota reći da sam u svojoj prvoj procjeni napravio grešku”, rekao je on.