NIKOLA TESLA Genijalac iz Smiljana koji je izumio 20. stoljeće

Genijalac iz Smiljana Nikola Tesla rođen je 10. srpnja 1856. godine. U povijesti je ostao upamćen kao jedan od najvećih svjetskih izumitelja, ali istodobno osporavan od konkurencije koja nije shvaćala njegove ideje koje su bile ispred tadašnjeg (a i sadašnjeg) vremena.

Nikola Tesla rođen je u obitelji srpskog podrijetla. Otac mu se zvao Milutin Tesla i bio je pravoslavni svećenik, a majka Georgina bila je iz obitelji Mandić, također pravoslavnih svećenika.

Tesla se zanimao za svoje podrijetlo, pa se potrudio i istražiti ga. Zaključio je da je hrvatskog plemićkog podrijetla i o tome je sam zapisao: “Drago mi je što me i Hrvati smatraju svojim jer su moji predci hrvatski koljenovići Draganići iz Zadra. Kao hrvatski plemići u 16. stoljeću došli su u Liku i tu ostali. U Liku su moji prapredci došli preko Novog Vinodola. Predci moje majke, Kalinići, također su hrvatski plemići iz Novog Vinodola. Moj pradjed stjecajem okolnosti morao je otići u Bosansku krajinu (Osmanska Hrvatska) i tamo se oženio pravoslavnom djevojkom i prešao na pravoslavlje. On je imao isturene prednje zube pa ga je narod prozvao Tesla prema alatki kojom se obrađuje drvo i otud i moje sadašnje prezime Tesla. To je zapravo nadimak. Moj djed je bio časnik u ličkoj regimenti, a moj otac pravoslavni prota!” Dakle, sam Tesla je smatrao da su njegovi pretci zapravo bili hrvatskog podrijetla, a da su tek kasnije prešli na pravoslavlje i da su ih zbog toga počeli smatrati Srbima. Oko takvog gledišta još postoje nesuglasice među povjesničarima.

Ipak, bez obzira je li Tesla bio Hrvat ili Srbin, važno je da se ponosio s obje nacionalnosti. Uostalom legendarna je njegova rečenica: “Ponosim se srpskim rodom i hrvatskom domovinom”.

Nakon školovanja u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu Tesla odlazi u SAD gdje ostaje do kraja života.

Njegovi izumi na području elektrotehnike i fizike promijenili su znanost i svakodnevni život. Dok je njegov kolega (i kasniji oponent) Thomas Edison zagovarao istosmjernu struju Tesla je otkrio višefaznu struju i transformator, čime je omogućio jeftino prenošenje električne energije i njezinu masovnu uporabu.

Nikola Tesla napravio je još niz izuma koji su zadužili čovječanstvo, a o njima smo već pisali. Spomenuti ćemo da prema nekim autorima veliki dio Teslinih otkrića i izuma je skriven od javnosti u tajnim arhivima CIA-e i NSA.

Za kraj kao zanimljivost navesti ćemo činjenicu da je bio otac radiotehnike, ali su za njegova života zasluge na tom području pripisivali Talijanu Marconiju. Nepravda je ispravljena tek 1943. kada je Vrhovni sud SAD-a donio presudu da Tesli pripada primat na polju radiotehnike.

Nikola Tesla preminuo je 1943. godine u New Yorku. Hrvatski sabor je 2014. godine njegov rođendan proglasio Nacionalnim danom Nikole Tesle te danom znanosti, tehnologije i inovacije.