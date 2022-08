Foto: Screenshot Vice You Tube

NIKOLA OSVETIO SINA, ‘PRATIO SAM KRVNIKA I DO SPLITA’! Robijao godinama zbog jedinca: ‘Da ga nisam osvetio, ubio bih sebe, nije bilo sretnijeg čovjeka te noći’

Autor: N.K

Nakon što je Vuk Borilović (34) na Cetinju ubio 10 osoba policija je u svom priopćenju izrazila strah od krvne osvete, starog običaja koji Crnoj Gori nije stran.

“Veoma je važno, posebno u kontekstu brojnih neodgovornih komentara, objava, saopštenja i ponašanja da se spriječe bilo kakvi povodi za dalje konflikte između porodica, a pogotovo u okviru negativnih običaja koji treba da budu iskorijenjeni na području Crne Gore”, stoji u priopćenju crnogorske policijske uprave

Riječ je o starom običaju kada članovi obitelji ubijenih smatraju da imaju ‘pravo’ ubiti krvnika ili njegovog muškog člana obitelji da ‘vrate dug’.





Strah od krvne osvete

Jedan od najpoznatijih slučajeva prijetnje krvnom osvetom je onaj crnogorskog glumca Žarka Lauševića. Laušević, rođeni Cetinjanin, bio je velika zvijezda jugoslavenskog filma i teatra u drugoj polovici 1980-ih, a osvojio je Zlatnu arenu u Puli za ulogu u Oficiru s ružom Dejana Šorka. U ljeto 1993. godine s bratom Branimirom napadnut je šakama i pivskim bocama u Crnoj Gori nakon predstave u pijanoj svađi. Uzvratio je hicima iz pištolja i usmrtio dvoje ljudi, a teško ranio još jednog. Napadači nisu bili naoružani. Laušević je osuđen na 15 godina zatvora, služio je kaznu u Spužu i Požarevcu, a 1998. kaznu su mu smanjili na četiri godine. Napustio je tadašnju SR Jugoslaviju i otišao u Ameriku gdje se našao u nizu pravnih zavrzlama jer mu je Vrhovni sud u SRJ vratio kaznu na 13 godina. No srpski predsjednik Boris Tadić ga je 2011. pomilovao.

Laušević je o svom zločinu i zatvorskoj kazni napisao potresnu knjigu ‘Godina prođe, dan nikad’. Međutim, krvna osveta obitelji ubijenih ostala je visjeti kao stalna prijetnja nad njim. Zbog te prijetnje nije se pojavio ni na vjenčanju vlastite kćeri. Kad se 2014. nakratko vratio u Crnu Goru, ujak jednog od ubijenih revoltiran je izjavio da se drži zakona ‘zub za zub, krv za krv’.

Laušević je u kratkom boravku u Crnoj Gori posjetio i svog zatvorskog cimera Nikolu Kaluđerovića, koji je robijao jer je izvršio krvnu osvetu nakon što mu je sin ubijen u kavanskoj svađi krajem 1980-ih. Nekoliko godina kasnije novinarima Nedeljnika Kaluđerović je ispričao zašto je to učinio.

“Nije bilo sretnije čovjeka one noći kada sam osvetio sina”

Sina jedinca izgubio je 1987. godine, Željko je imao 23 godine. Nikola se nije smirio sve dok ga nije osvetio. Sve se odigralo prije 34 godine, ispred kafića “Čarli” na Cetinju. Prema navodima medija tada potukli su se momci iz familije Šoć sa braćom Grdinić. Željko ih je pokušao razdvojiti. Stradao je od metka Rade Grdinića. Podlegao je ranama tri dana kasnije u podgoričkoj bolnici.

“Sretnijeg čovjeka u Crnoj Gori nije bilo od mene one noći kada sam osvetio sina, ovo ti iskreno govorim. Lakše ćeš proć’ bilo gdje nego da u Cetinju ostaneš dužan krv nekome. Ovdje se to vazda računalo kao dug”, rekao je tada Kaluđerović i dodao:

“Što drugo da ti pričam, meni je rođeni brat ubijen u osveti, nedaleko odavde. Ubio je momka na Cetinju, bio je u zatvoru, odležao, i poslije 25 godina ga ubiju. Mene su pri puštanju iz zatvora, plašeći se osvete za bratom, pitali – smijemo li te pustit Nikola. Smijete, rekao sam. Na bratovom pogrebu sam održao govor i poručio Popoviću, ubojici svog brata – to što si napravio, na to si imao pravo. Taj dug nikad ne zastarijeva. Slobodno se sudite, nećemo vas teretiti, niti sudski goniti, tako sam im rekao”, ispričao je tada Kaluđerović.









Kada je iz zatvora izašao Rajko Grdinić zvani Hladni, brat Radin, koji je također sudjelovao o u tuči, Nikola ga je počeo pratiti u stopu. Godinu i pol dana poslije ubojstva sina i praćenja Grdinića, Nikola ga je ubio na Svetom Stefanu.

“Rekao sam ocu njegove djevojke da se skloni kako je ne bih greškom ubio”

Kada je pucao, puška je zaglavila, uslijedilo je hrvanje na smrt i Nikola je uspio svladati Grdinića i ubiti ga. U pucnjavi je ranjen i Dragan Šofranac, koji je bio u društvu s Grdinićem. Šofranac je poslije dvadeset dana dobio sepsu i umro.

“Čekao sam ga svuda. Ma svuda, čovječe. Lutam, tragam, netko mi dojavi. Pa opet isto. Nekoliko puta sam ga sretao u društvu. Jednom je bio s djevojkom. Pošao sam kod njenog oca i rekao mu da je skloni od njega da se slučajno ne dogodi da nju ubijem greškom. Poslušao me. Pratio sam krvnika i do Splita. Svuda, svuda. Na kraju, dogodi se da mlađeg brata ubojice, Rajka Grdinića, koji je također sudjelovao u obračunu u kojem mi je ubijen sin, nađem jedne večeri kod Svetog Stefana, kod kafića ‘Orion'”, ispričao je Kaluđerović za Nedeljnik.









Kada ga je vidio tog 21. siječnja 1989. godine viknuo mu je – ‘Ladni, Ladni’!

“U tom trenutku on je potrčao prema prednjem dijelu kola. Opalio sam iz puške i tada najvjerojatnije ranio nedužnog mladića, Šofranca, koji je bio s Grdinićem. Prišao sam još korak, dva i krenuo ponovo opaliti, ali mi se puška zaglavila. Vratio sam se nekoliko koraka nazad, spustio pušku na zemlju kako bih iščupao čahuru. Grdinić se hitro digao i potrčao na mene. Brzo sam uhvatio pušku u širem prostoru, dok ju je on ščepao u užem. Vukli smo se za nju. Kada smo bili licem u lice, viknuo je – piz*o, gotov si. Nisam žalio svoj život. Vidio sam čistu smrt pred očima, ipak je to bio mladić u snazi od dvadesetpet godina”, ispričao je Nikola.

Kako kaže, kroz glavu mu je prolazilo tisuću misli, tisuće slika.

“Iznenada sam napravio nagli i jak trzaj nazad-naprijed i puškom ga udario u grudi. Pao je na koljena. Napravio sam još jedan trzaj, otrgnuo pušku i udario ga njom. Jedna ruka mu je bila na asfaltu, drugom se držao za moje hlače. Potrčao sam pet-šest koraka nazad. Osjećao sam se sigurnije. On se, zatim, podigao i krenuo prema meni. Tada sam opalio. Tada sam ga ubio”, ispričao je Nikola i dodao:

“Žao mi je što ubih tog Šofranca, nevinog, no išta na svijetu.”

Da se nije osvetio ubio bi sebe, rekao je Kaluđerović.