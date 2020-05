Nikola Grmoja o uhićenjima u Hrvatskim šumama: ‘Daleko je to od borbe protiv korupcije, sve je predizborni trik’

Autor: Dnevno

Politički tajnik MOST-a Nikola Grmoja rekao je u N1 Studiju uživo kako su današnja uhićenja, među kojima je bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina Josipa Rimac te predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, samo predizborna strategija Andreja Plenkovića kojom želi pokazati sebe kao predvodnika borbe protiv korupcije.

Dodao je kako su se sve ove afere događale i prije, na njih se ukazivalo i podizale su se kaznene prijave, no ništa se nije događalo. “Nakon što je Vlada potvrdila glavnu državnu odvjetnicu te smo ušli u finiš kampanje, imamo uhićenja… Plenković će to lako prikazati kao da nema veze s tim, kao što se riješio Kujundžića i doveo Beroša, koji je postao heroj – drži se toga da naš narod ima kratko pamćenje”, napomenuo je pa pozvao građane da ne nasjedaju na to.

Ističe kako su bili silni pritisci da se ubrzaju stvari oko izgradnje vjetroelektrane kod Knina Krš-Pađene, s kojom su i povezana današnja uhićenja, dok je Most još bio u sastavu Vlade. Dodaje da su ga zaustavljali u Saboru zbog toga, a neki su i lobirali za taj projekt.

“Zbog tog projekta je svim građanima poskupila struja jer svi plaćamo naknadu za električnu energiju i investicije – za koje bih rekao da hrvatski građani nemaju velike koristi od njih – ništa za gradnju vjetroelektrana se ne proizvodi u Hrvatskoj”, rekao je Grmoja i dodao: “Svi su radili na tome da dođe do realizacije tog projekta, da bi sad odjednom Plenković rekao da idemo u borbu protiv korupcije.”

Ističe kako nam je potrebno efikasno pravosuđe koje neće djelovati u predizborno vrijeme i kad bi ga imali, puno političkih aktera završilo bi iza rešetaka. “Ovo nije najava borbe protiv korupcije, to je predizborni trik… Lako bi se moglo dogoditi da ne bude pravosudnog epiloga”, istaknuo je Mostovac, dodavši da ovaj sustav tolerira korupciju u hrvatskom društvu

“DORH nije poluga koja bi trebala biti, koja bi se borila protiv korupcije, DORH je politička poluga.”

Kako kaže, još je 2015. upozoravao na plan da hrvatska nafta završi u mađarskim rafinerijama. “Energetika nije samo stvar tržišta. Nažalost, mi se prema tome nikad nismo znali postaviti na pravi način… SDP i HDZ su stranke koje sustavno rade protiv nacionalnih interesa”, govori Grmoja.

Smatra kako MOST nije otišao previše udesno, što im se kao stranci spočitava u posljednje vrijeme. Ističe da imaju svoje vrijednosti koje proklamiraju te da se nikad nije busao u prsa da je pravi Hrvat i katolik već je vrijednosti pokazivao svojim političkim djelovanjem.

“Važna mi je pravednost, jednakost, jednake prilike za sve, gospodarstvo… Uveli smo u politiku ljude koji imaju intelektualni kapacitet i s kojima neće biti lako polemizirati. MOST je uveo ljude koji žive vrijednosti i svjesni su problema koje treba rješavati, a to su reforma pravosuđa, javne uprave, izbornog zakona…”, rekao je Nikola Grmoja.