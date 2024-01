Nikola Grmoja diže prijavu protiv Peruška: ‘Nikada neću svjedočiti protiv svoje vlastite države’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) danas je u Saboru na konferenciji za novinare objavio da ima dokumente kojima može dokazati da je Fabris Peruško oštetio Fortenovu za 66 milijuna eura i na taj način Pavlu Vujnovcu omogućio preuzimanje kompanije.

“Očekujemo da nakon iznošenja ovih dokumenata istražna tijela pokucaju na vrata Plenkovićevog povjerenika Peruška koji je na taj način oštetio Fortenovu za najmanje 66 milijuna eura”, započeo je Grmoja dodajući da će na redakcije svih medija u Hrvatskoj poslati dokumente koji dokazuju umješanost Peruška u jedan od najvećih gospodarskih skandala u hrvatskoj povijesti.

Sve počelo za vrijeme Todorića

Prema njegovim riječima, cijela priča je započela još za vrijeme Ivice Todorića kada je Agrokor kupio Ciglane Zagreb.

“Todoriću je trebao novac, a kako nije htio prodati svoje nekretnine, preko mađarskih partnera je osnovao nove tvrtke u Mađarskoj, koje su pak osnovale nove tvrtke u Hrvatskoj – Stela nekretnine i Ciglane nekretnine. Kako bi Agrokor dobio novac, a u isto vrijeme i zadržao kontrolu nad vlasništvom nad nekretninama, fiktivno je prodao Črnomerec ciglane novonastaloj firmi Ciglane nekretnine dok Konzum Trešnjevka prodaje Stela nekretninama. Da bi te nove firme mogle kupiti postojeće, bilo je potrebno osigurati kredit za to koji je osigurala Zagrebačka banka”, nastavio je Grmoja dodajući da je novac osiguran tako da Agrokor Hrvatska financijskim zajmom prebaci novac Agrokor Zug Švicarka, koji je dalje distribuirao taj novac Twitteru, a on dalje prema mađarskim tvrtkama koje poslije kupuju Črnomerec ciglane i Konzum Trešnjevka.

Pokreću tužbu za neisplaćen odnos

Todorić se, prema Grmojevim riječima, želio osigurati da ne izgubi vrijedna zemljišta na Črnomercu i Trešnjevci.

“Sklopio je taj ugovor da Agrokor u svakom trenutku može otkupiti ove tvrtke od 1.7.2009. do 30.6.2013. za jedan euro, a od 2013. do 30.6.2024. za 200.000 eura i tako osigurati vlasništvo nad ovim vrijednim tvrtkama”, dodao je Grmoja istaknuvši da je sve bilo dobro do les Agrokora,.

“Stela nekretnine i Ciglane nekretnine neposredno prije toga raskidaju ugovor o zakupu i pokreću tužbu za neisplaćen iznos. Na tu tužbu Peruško i Fortenova odgovaraju da nije Fortenova ništa dužna. Riječ je o potraživanju od 26 milijuna eura, za koje su rekli da ga neće isplatiti jer se radi o fiktivnim tvrtkama koje je osnovao Todorić.









Iako je Peruško bio upoznat s činjenicom da su Stela nekretnine i Ciglana nekretnine skrivene firme Fortenova grupe kao i da je njemu osigurana call opcija povratka vlasništva za samo 200.000 eura, Peruško je u tom trenutku odbio ponudu Zagrebačke banke za refinanciranjem ili otkupom potraživanja”, dodao je.

‘Nitko mu ne može pomoći da izbjegne zatvor’

Grmoja tvrdi da je Fabris Peruško nakon toga sklopio nagodbu za isplatu tih potraživanja u iznosu od 26 milijuna eura.

“ Prvo nismo, a sad smo odjednom dužni i sad to odjednom nisu fiktivne tvrtke. Fortenova grupa tada sve prepušta Vujnovcu i partneru koji ulogom od samo 16 milijuna eura dobiva nekretnine od 56 milijuna eura plus 26 milijuna eura za zajam koje su Agrokor, poslije Fortenova ostali dužni što je šteta od 66 milijuna eura učinjena Agrokoru. Ovo je mega kriminal i 100 godina zatvora za Plenkovićevog povjerenika Peruška”, rekao je Grmoja,









Mostovac je na konferenciji za novinare poručio da će sljedećeg tjedna podići prijavu protiv Peruška.

‘Dokumente smo provjeravali s više strana’

Na pitanje novinara hoće li svjedočiti na sudu u korist Miodraga Borojevića koji je u Nizozemskoj tužio upravu Fortenove, Grmoja je rekao da mu ne pada na pamet tako nešto.

“Nikada neću svjedočiti protiv svoje vlastite države u korist bilo koga, ali sve informacije o gospodarskom kriminalu ću izreći u javnost”, kazao je Grmoja.

Grmoja je na pitanje očekuje li sada neke konkretne poteze, rekao da nema snimljene dokaze razgovara o svemu između Plenkovića i Peruška, dodajući da je činjenica da je sve omogućio Plenkovićev kadar.

“Dokumente smo provjeravali s više strana i oni su apsolutno autentični”, rekao je Grmoja.

Grmoja je rekao da su dokumente imali i prije Božića, ali su pričekali s konferencijom za novinare jer nisu htjeli građanima Hrvatske upropastiti blagdane.

Na pitanje je li Vujnočevu ponudu ispod cijene primila Fortenova ili Zagrebačka banka, Grmoja je odgovorio da je riječ o Zagrebačkoj banci dodajući da je u Most u posjedu papira o najmanje dvije tvrtke koje su ponudile više od Pavla Vujnovca.