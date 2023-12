Nikad osvojen grad mogao bi pasti u ruke HDZ-a: Već se kuje plan, bit će to trijumf Plenkovića

Autor: Željka Babić/7dnevno

U 8. izbornoj jedinici, riječko-istarskoj, sve će ovisiti o odluci župana Zlatka Komadine ide li na izbore kao i uvijek s ekipom SDP-a ili će napustiti stranku, prijeći k Socijaldemokratima i kao nezavisni nositelj liste ukrasti SDP-u jedan do dva mandata.

Ako ode, HDZ će postati pobjednik i u toj jedinici u kojoj apsolutno nikad nije došao do nadmoći nad ljevicom, a ako SDP izgubi i tu jedinicu, uz Zagreb za koji ankete predviđaju fijasko za SDP, tada ostaje još samo pitanje tko će na Ibleru ugasiti svjetlo.

Više uopće neće biti pitanje hoće li šef stranke Peđa Grbin ostati predsjednik ili ne, nego hoće li SDP uopće opstati u obliku u kojem ga poznajemo ili će postati neki novi HSLS ili novi HNS. I dok Komadina kuje plan o svom izbornom nastupu, ujedno smišlja i plan o preuzimanju stranke, s ciljem da se u SDP, kakav god bio nakon 2024., vrate i otpisani socijaldemokrati, od Davorka Vidovića i Davora Bernardića pa sve do Gordana Marasa koji isto tako čeka raščišćavanje terena nakon Grbinova odlaska i povratak s ciljem preuzimanja Zagreba.

Prijetnja odlaskom

Zato je Komadinin plan sljedeći: želi biti prvi na listi u osmoj jedinici i istisnuti Peđu na megdan s Andrejem Plenkovićem i Sandrom Benčić u prvu jedinicu. Tako želi slavodobitno ući u Sabor, a nakon Grbinove poslijeizborne ostavke – koja je izvjesna – napokon postati i predsjednik SDP-a, u koji bi vratio svoje drugare Vidovića, Bernardića i ostale.

Prijetnja odlaskom iz stranke i pridruživanjem Socijaldemokratima, Kreši Beljaku i ostalima koji se nađu u tom savezu, uglavnom služi tomu da Komadina natjera Grbina da ode iz osme jedinice, pogine u srazu s Plenkovićem i Benčić i onda unutar SDP-a preuzme dominaciju.









Komadina je već prije godinu dana odlučio učiniti upravo to – otići iz svoje stranke i ukrasti SDP-u glasove na Peđinu terenu, u osmoj jedinici koja pokriva i Istru. A onda su, znajući da će im to biti posljednji čavao u lijes kadrovske devastacije, mudri dečki u stranci smislili da mu daju ponudu koju ne može odbiti – da na listi u osmoj jedinici bude drugi, odmah iza Grbina (ili treći, s obzirom na to da zbog ženske kvote druga mora biti neka žena).

No svakako, ponuđeno mu je sigurno ulazno mjesto u Sabor i časna odstupnica za odlazak u mirovinu nakon još ovog mandata. Komadina je tu u dilemi – kako objasniti da ne želi odraditi to za stranku i kako biračima reći da, ja odlazim, a Grbin će jasno izjaviti da je otišao unatoč odličnom tretmanu u stranci. Tu je i malo straha hoće li kao nezavisni proći u Sabor.

Dugogodišnja želja

Slavko Linić, strah i trepet Rijeke, nije prošao kad se kandidirao, nego je dobio 200 glasova i nakon toga nestao. Vojko Obersnel bio je gradonačelnik 20 godina, a nije ušao s preferencijskim glasovima u Sabor. Zato se Komadina još lomi i skloniji je tomu da ostane uz SDP. Ali – pod svojim uvjetima. Tražit će od Peđe da ode na listu u prvu jedinicu, da on sam nosi listu u osmoj jedinici i da tako spasi izborni obraz SDP-u, kaže jedan od njegovih najbližih suradnika koji i sam planira, s desecima drugih, napustiti SDP ako Grbin na to ne pristane.









Njegovi emisari već su na Ibleru i Grbinu poručuju da je kukavičluk i sramota ako se ne usudi otići u prvu jedinicu i da je ovo skrivanje u osmoj jedinici prava blamaža. To će, uostalom, u ovim danima Grbinu reći i njegovi suradnici jer svi u Predsjedništvu ionako misle da je mizerno da na izbore ide kao samoprozvani kandidat za premijera iz jedinice u kojoj se neće izravno “potući” s Plenkovićem.

Grbin će morati popustiti, a s obzirom na to da SDP-u prijeti blamaža i u 8. jedinici ako Komadina napusti stranku, jasno je da Komadinin plan itekako ima šanse da uspije. Tada još samo mora pričekati izborni poraz SDP-a na razini države, a uspjeh u 8. jedinici i nastavak nadjačavanja HDZ-a barem u toj crvenoj krpici, i onda ima i sve uvjete da pokuša napokon postati predsjednik SDP-a, što priželjkuje već doslovce 20 godina. Možda se SDP tako i spasi od svoje sadašnje bezidejnosti i unutarnje dezorganizacije.