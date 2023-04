‘NIKADA POD SVODOVIMA HRVATSKOG SABORA!’ HSP-ovac zgrožen Mirom Buljem: ‘Nikada niti jedan zastupnik HSP-a nije vikao ‘Za dom spremni’

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Saborska rasprava oko prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira izazvala je puno emocija u Saboru, a od rasprave održane u srijedu prijepodne ostati će zapamćen uzvik Mira Bulja “Za dom spremni” i sukob generala Željka Sačića (potpomognutim Krešom Beljakom) s Gordanom Jandrokovićem koji je, reći će neki, bio na rubu fizičkog obračuna.

Iako je izvan politike, bivši saborski zastupnik HSP-a Tonći Tadić pomno je pratio aktualna događanja, a iako bi se od pravaša moglo očekivati da će podržati uporabu “Za dom spremni” u javnom govoru (jasno, u kontekstu HOS-a) on ipak ima malo drukčiji pogled.

Doduše, nije samo osupnut tolikom prašinom oko ZDS-a, koliko razinom komuniciranja u Saboru. ” Doista me zgrozila ta razina rasprave. Ne bih ulazio u to odakle ‘Za dom spremni’ u HOS-u, niti u bilo što vezano za taj pozdrav. Ali, moram naglasiti da nikad niti jedan zastupnik HSP-a nije u Saboru vikao ‘Za dom spremni’. Nikad pod svodovima Hrvatskog sabora. Niti devedesetih, niti kasnije. Nije to bila posljedica nekakve odluke naše stranke, nego je svaki zastupnik sam zaključio da ne bi bilo dobro to raditi u Saboru, u kojem vrijede neka posebna pravila”, izjavio je Tadić za Novi list.





Ovako negativnog naboja u Saboru nikad nije bilo

Još je rječitiji bio prilikom komentiranja sukoba saborskih zastupnika s predsjedavajućim Gordanom Jandrokovićem.

“Proveo sam osam godina u Saboru i za to se vrijeme promijenilo više njegovih predsjednika i potpredsjednika. Dobivao sam i opomene, ali nikad zastupnici HSP-a nisu došli u poziciju prijetiti predsjedniku Sabora fizičkom silom. Čisto sumnjam da je nekad situacija u hrvatskom društvu bila bolja, ali ovako negativnog naboja u Saboru kao sada ipak nije bilo“, poručio je.