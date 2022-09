NIKAD NAPETIJA SITUACIJA: Sutra je dan D za svijet, Rusija pripaja ukrajinske pokrajine… Sjeverni tok razvaljen, Putin drži prst na nuklearnom okidaču?

Rat u Ukrajini ne jenjava, a situacija je ostala napetija nego ikad.

Odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina da formalno pripoji četiri okupirane ukrajinske regije Rusiji je najveća prisilna aneksija u Europi od početka Drugog svjetskog rata, napisao je na Twitteru Shashank Joshi, novinar i urednik The Economista.

Ukupna površina ukrajinskog teritorija koju će sutra Putin proglasiti dijelom Ruske Federacije iznosi više od 90.000 četvornih kilometara, odnosno oko 15% ukupnog teritorija Ukrajine.

“Ovo je točka s koje više nema povratka. Najveća prisilna aneksija europskog teritorija od Drugog svjetskog rata. Putin se sad obvezuje trajno braniti taj teritorij i okupirati dijelove tih teritorija koje trenutno ne okupira (što je dosta)”, napisao je Joshi na Twitteru.

“To ga ujedno sprječava da vrati te teritorije Ukrajini u sklopu nagodbe te povećava rizik od eskalacije”, napisao je urednik Economista.

Na državnom TV kanalu Rusija 24 pojavio se sat koji odbrojava vrijeme do aneksije okupiranih ukrajinskih teritorija.

Russian state TV’s rolling news channel is counting down the hours until Putin officially signs off the annexation of the four Ukrainian territories where sham referendums were held pic.twitter.com/fkFWZmlTAy

