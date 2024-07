Nijemac osuđen na smrt u Bjelorusiji: Užarili se telefoni oko njegove sudbine

Bjeloruska organizacija za ljudska prava Vjasna je, navodeći neimenovane izvore, rekla da je njemački državljanin Rico Krieger osuđen na smrt u Bjelorusiji na temelju optužbi povezanih s terorizmom i plaćeničkim aktivnostima.

Užarile su se diplomatske aktivnosti, Njemačka i Bjelorusija rade na rješenju.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je reklo da je njemački državljanin osuđen na smrt u Bjelorusiji te da je Berlin u intenzivnom kontaktu s vlastima u Minsku o njegovoj sudbini.

Employee of the German Red Cross sentenced to death in Belarus

Rico Krieger was born in Berlin and worked as a rescue medic for the German Red Cross. The man had a minor child at home.https://t.co/4YzaNTvyK6 pic.twitter.com/bxbIhrjeA8

— Viasna (@viasna96) July 19, 2024