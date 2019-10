Nije znao odgovor na pitanje o VATRENIMA: Znate li vi odgovor ?

Autor: Dnevno

Bruno Robert Kirinić sinoć je postigao najveći uspjeh u povratničkom “Milijunašu” i osvojio 125.000 kuna. Iako prati nogomet, te mu je među prethodnim pitanjima bilo postavljeno i jedno iz toga područja, na pitanju za 250.000 kuna potražio je pomoć publike.

Prvi, joker ‘zovi’, Zagrepčanin s diplomom Filozofskog fakulteta iskoristio je tek na 12. pitanju. Pozivom ocu nadao se saznati tko je 1934. godine posljednji put posjetio svoju rodnu zemlju? Je li bila riječ o Andyju Warholu, Fridi Kahlo, Salvadoru Daliju ili Pablu Picassu? Nakon što je otac dvojio između Picassa i Warhola, odlučio se i za joker ‘pola-pola’. Preostala dva imena lišila su ga nedoumice. Sreću mu je donio – Picasso, prenosi HRT.

Modrić i suigrači nakon SP-a u Rusiji odlikovani su Redom kneza Domagoja, bio je odgovor njegova posljednjega jokera. Nakon kraćeg promišljanja, uz zahvalu publici, mudro je odlučio odustati. Ponuđena odlikovanja bila su još i ono Reda kneza Trpimira, kneza Branimira i bana Jelačića, a točan odgovor odnosio se na Red kneza Branimira.

Na putu do velikog iznosa nakratko ga je omelo i pitanje o ženskom imenu u nazivu filma koji nije režirao slavni Luc Besson. Zamolio je Tarika bi li ga još jednom pročitao. Tarik je spremno udovoljio natjecatelju, predloživši mu da pritom zatvori oči. No ubrzo je izrazio ‘bojazan’ kako bi Bruno Robert lako mogao i zadrijemati. Čak je ustao sa stolca i mladiću popravio mikrofon te čekao odgovor koji je ‘zahtijevao’ uzvratno čuti dvaput. I to zatvorenih očiju.