‘NIJE SVAKA DISKRIMINACIJA PROTUUSTAVNA’: Intervju s ustavnim stručnjakom otkriva zašto je u redu da porez ne plaćaju svi

Autor: A.K.

Prije par dana smo razgovarali s financijskim stručnjakom Andrejem Grubišićem o temi poreznih promjena koje nas očekuju u siječnju 2021. godine, točnije o Odluci o oslobođenju od plaćanja poreza na dohodak i prireza za zaposlene mlade do 30 godina.

Podsjećamo, ta bi Odluka mlade do 25 godina od gore navedenih nameta oslobađala u stopostotnom, a one u dobi od 25 do 30 godina u pedesetpostotnom iznosu.

Grubišić tvrdi kako je takva odluka diskriminatorna jer se ljudi ne bi trebali pred vlasti razlikovati ni po kakvoj karakteristici, bilo da je to spol, dob ili nešto treće.

Danas o ovoj temi donosimo mišljenje druge strane. U intervjuu s docentom na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku otkrili smo misli li da je ovakva mjera diskriminatorna i zašto.

Mato Palić, ustavni stručnjak, govori kako tu Odluku ne smatra diskriminatornom.

Prema članku 16. Ustava Republike Hrvatske koji govori kako se slobode i prava mogu ograničiti da bi se zaštitile slobode i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje, Palić smatra kako Odluka o oslobođenju od plaćanja poreza na dohodak i prireza za zaposlene mlade do 30 godina ima legitiman cilj.

On smatra kako će Odluka ostati na snazi jer u ovom slučaju cilj opravdava sredstvo. Podsjeća na problem koji se javlja zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj, a to je trend odlaska mladih ljudi u zapadnoeuropske zemlje kako bi ostvarili veće prihode.

“Cilj koji vlast želi ostvariti ovom mjerom se ne može postići blažom mjerom”, tvrdi ustavni stručnjak Palić.

Osvrnuo se i na slučaj Grada Ludbrega koji traži ocjenu ustavnosti, a navodno bi Ustavni sud sudsku odluku trebao donijeti do kraja ove godine.

“Moja osobna procjena je da Ustavni sud neće ukinuti odluku, ali ni pokrenuti ocjenu ustavnosti. Nije svaka diskriminacija protuustavna”, dodaje.

Za to je dao i primjer iz svakodnevnog života.

“Poznato je da u slučaju razvoda dijete najčešće pripada majci. Time su očevi diskriminirani jer s djetetom ne mogu provoditi istu količinu vremena kao majke. Oni su i dalje roditelji tom djetetu, u biološkom i formalnom pogledu, u istoj mjeri. No, ne i kada se radi o tome koliko vremena provode s djetetom”, objašnjava Mato Palić.

Tu nastupa legitiman cilj takve odluke, a to je dobrobit djeteta i njegovog razvoja.