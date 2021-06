NIJE STAO PRED MEDIJE, ALI JE IMAO ŠTO REĆI: Premijer poslao poruku iz potresom pogođenog područja, spomenuo i braću Radić

Autor: M.V.

Premijer Andrej Plenković posjetio je Sisačko-moslavačku županiju povodom dana njenog dana, a iako se tom prilikom obratio okupljenima, pred medije nije stao. Poslao je ministra branitelja Tomu Medveda. On tvrdi kako premijer ne izbjegava javnost i da je medijima uvijek dostupan, a činjenicu da već u nekoliko navrata ne daje izjave on nego ministri, tvrdi kako je to i posao ministara te da oni samo obavljaju svoj posao.

S druge strane premijer se obratio javnosti putem svog Twitter profila, a tamo je sigurno izbjegao sva pitanja o predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“Čestitam Dan Sisačko-moslavačke županije, koji se obilježava na dan rođenja Stjepana i Antuna Radića! Činimo sve kako bi se stanovnici čije su kuće stradale u potresu što prije vratili domovima. Želimo da obnova bude prigoda za gospodarsku i društvenu revitalizaciju Banovine”, istaknuo je.

