NIJE RAČAN! EVO TKO JE ZAPRAVO LEGALIZIRAO HOS: Habulin pozvao na konačno ukidanje!

Autor: Dnevno

Od incidenta u Okučanima kada je predsjednik Zoran Milanović napustio obljetnicu Operacije Bljesak u javnosti se pojavljuju tvrdlje da je Račanova vlada legalizirala grb HOS-a. Ipak, nije posve istina. Udruga hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba formirana je još 1998. godine. Tada je još bio na vlasti Franjo Tuđman koji ih je uspoređivao s nacističkim SS jedinicama. A tek 2003. godine, kad Udruga HOS-a traži izmjene u Registru udruga RH faktički ponovno postaje priznata udruga s tim istim grbom za vrijeme Račanove Vlade, pa su na tom tragu neki članovi HDZ-a govorili da ih je i Račan priznao. Prema tome, ne može se reći da ga je Račan “legalizirao” grb HOS-a, već ga samo nije zabranio.

Kako je za Novosti svojedobno rekao predsjednik Saveza antifašističkih borava i antifašista RH Franjo Habulin: “Račanu ne mogu reći da je pogriješio, ali pitam se postoji li danas politička volja i snaga da se ispravi njegova pogreška ili pogreška službenika koji je udario štambilj. To se može ispraviti nadzorom i revizijom registracija svih udruga, od kojih su neke svoju političku platformu prepisale od Pavelića”, rekao je Habulin za Novosti.

Tada se osvrnuo i na odnos Plenkovićeve vlade spram HOS-a i vječitim pitanjima vezanih uz nacionalizme s ovih prostora. “Proživljavamo fašizaciju i ustašizaciju uz povijesni revizionizam i rehabilitaciju fašizma. Moram reći da aktualna Plenkovićeva vlada po svojim izjavama to ne podržava, ali ne radi se na sprečavanju i zaustavljanju svega toga. Tu glavnu ulogu igraju pravosuđe i MUP. Ali uz ujednačene kriterije, a ne da netko za ‘Za dom spremni’ bude oslobođen ili osuđen za remećenje javnog reda i mira, a netko drugi ozbiljno osuđen. Svjedoci smo urlanja po stadionima ustaškog pozdrava i ‘Ubij Srbina’ na utakmicama koje sa Srbijom nemaju veze, premlaćivanja sportaša u Splitu, do ozbiljnog događaja u Uzdolju gdje su maskirani likovi namjerno došli da razbiju, pretuku, zastraše… Slično je bilo u Njemačkoj u drugoj polovini 1930-ih prema Židovima. Znamo kako je to ondje završilo, a znamo i što je bilo u NDH. Na sve takve incidente aktualna vlast mora djelovati, ne samo deklarativno, nego i konkretnim postupcima nadležnih ministarstava. Obavještajne službe moraju pratiti one koji koriste govor mržnje i nasilje prema drugima, a sudstvo mora imati ujednačene kriterije prema onima koji otvoreno krše Ustav jer ustaškog pozdrava u njemu nema. U Hrvatskoj su registrirane mnoge udruge čiji su programi u suprotnosti s Ustavom, kao što je HOS, čiji su članovi registrirali udrugu čiji je statut protuustavan. Aktualna vlast treba napraviti nadzor nad registracijom takvih udruženja i reći da se one poništavaju, uz njihovu obavezu da naprave nove statute”, rekao je Habulin.