NIJE PADAO KADA JE TREBAO: Zima je na proljeće odlučila pokazati svoje pravo lice, zabijelilo se Sljeme

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Tijekom siječnja, veljače i ožujka nije bilo prave zime pa je ona na proljeće odlučila pokazati svoje pravo lice.

Tako se na web kameri sa Sljemena vidi da je u noći na srijedu pao snijeg.

DHMZ javlja da će u srijedu prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u Slavoniji i Dalmaciji mjestimice s kišom, u višem gorju i snijegom.

Temperatura na Jadranu do 18 stupnjeva

Potom se očekuje razvedravanje, osobito na Jadranu i uz njega, a u sjevernim predjelima uz lokalno pojačan razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki izolirani pljusak.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu istočnjak i bura, popodne u slabljenju i okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15, na Jadranu od 14 do 18 °C.