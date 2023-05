NIJE OSJEĆAO NIKAKVE SIMPTOME! Podmukla bolest vodi mnoge Hrvate u smrt: ‘Srce počne iz nepoznatih razloga preskakati’

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Svjetski dan hipertenzije obilježava se svake godine 17. svibnja s ciljem podizanja svijesti i edukacije opće populacije o otkrivanju, prevenciji i liječenju hipertenzije te posljedicama poput moždanog ili srčanog udara te drugih srčanih i bubrežnih bolesti.

Umro je jedan mali grad Hrvata

Gotovo trećina odrasle populacije ima povišeni krvni tlak, a samo prošle godine u Hrvatskoj je od bolesti uzrokovanih povišenim tlakom umrlo ukupno 22.817 osoba. To znači da je jedan mali grad veličine Koprivnice ili Vukovara, nestao s lica zemlje.

Povišeni krvni tlak tiha je podmukla bolest koja godinama ne mora pokazivati nikakve simptome, sve dok se ne razvije oštećenja ciljnih organa.





Simptomi

“Srce počne iz nepoznatih razloga preskakati, neravnomjerno kucati ili zastane, a puls se povećava. Zbog toga sam jedno četiri puta završio na hitnoj zbog aritmije gdje su mi elektrošokovima pokušali vratiti normalan ritam srca. Kao da su me resetirali i srce vratili na normalan rad i normalne otkucaje”, ispričao je Zagrepčanin koji boluje od te bolesti.

Na potencijalne probleme upozorio ga je liječnik na rutinskom pregledu, a sad kad se već uspješno godinama liječi do hipertenzije, dnevno popije pet tableta. Ne smije ih prestati uzimati do kraja života.

“Imao sam tada 60 godina i bio sam na pregledu kod doktora koji mi je izmjerio tlak i rekao da imam 160/110, a nekakav normalni bi trebao biti 120/80. Upozorio me da mogu dobiti srčani udar i prepisao mi moje prve tablete. Danas imam 78 godina i pijem pet tableta za tlak. Jednom kad počneš piti tablete, više ne smiješ stati. To je za cijeli život. Najviše me strah da kada negdje odlazim od kuće da ih ne zaboravim”, priča nam muškarac.

Ističe kako su mu sada i tlak i puls pod kontrolom iako ponekad varira. Tako je nekoliko puta završio u bolnici zbog aritmije.

“Srce počne iz nepoznatih razloga preskakati, neravnomjerno kucati ili zastane, a puls se povećava. Zbog toga sam jedno četiri puta završio na hitnoj zbog aritmije gdje su mi elektrošokovima pokušali vratiti normalan ritam srca. Kao da su me resetirali i srce vratili na normalan rad i normalne otkucaje”, ispričao je Zagrepčanin.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je nepravilna prehrana odgovorna za oko polovinu pojava slučajeva hipertenzije, dok se za ostatak krivi tjelesna neaktivnost i pretilost. Preporučuje se kontrolirati tlak barem jednom godišnje kako bi se pojava bolesti ulovila na vrijeme, prenosi ZagrebInfo.