‘NIJE MORALO BITI OVAKO’ Liječnica iz Vinogradske: Imamo puno novih pacijenata, trebaju kisik, svi su necijepljeni

Autor: M.P.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 785 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, 1.543 pacijenta je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 185 pacijenata. Preminulo je 40 osoba.

Stanje u zagrebačkim bolnicama je sve teže, kreveta za sve one kojima je potrebna skrb sve je manje.

“Danas smo dočekali jako veliki broj covid pacijenata u hitnoj službi koji trebaju hospitalizaciju, svima je potreban jedan vid oksigenacije, a nažalost svi su necijepljeni. Imamo 49 hospitaliziranih pacijenata, to su svi kapaciteti, otvaramo novi odjel s 14 kreveta”, kaže voditeljica COVID-19 stacionara u KBC-u Sestre milosrdnice Marija Gomerčić Palčić za RTL.

Anesteziologinja i intenzivist navedene bolnice Lana Videc Penavić kaže, nije moralo biti ovako.

“Dakle nakon skoro dvije godine epidemije i dvije godine cjepiva zaista nije moralo biti ovako. Najmlađa pacijentica je 74 godište – necijepljena”. Dodaje, 95 % pacijenata koji su kod njih nisu cijepljeni.

“Većina bolesnika koji su na korak do respiratora pitaju mogu li se sada cijepiti, a to je prekasno. Do prve doze vam treba pet tjedana do pune zaštite. Pet tjedana ne znači da ste apsolutno zaštićeni, sve one mjere koje se protežu kroz ove dvije godine”, kaže medicinski tehničar u KBC-u Sestre milosrdnice Igor Pelaić.

U četvrtom valu koronavirusa i druge bolnice moraju primati pacijente, Sveti Duh u tu svrhu prenamjenjuje Kliniku za neurologiju za covid, a iz KB Merkur kažu da su spremni s 11 stacionarnih mjesta, te da su prvi pacijenti već u postupku zbrinjavanja i liječenja.