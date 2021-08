NIJE GOTOVO! ISKRA NADE ZA AFGANISTAN! Nepokoreni se organiziraju: Sin heroja vodi pokret otpora! Svjetla točka u potpunom mraku!

Robert Mikac, izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti i odlikovani časnik NATO-ove misije u Afganistanu govorio je za Dnevnik Nove TV o prvim porukama talibana nakon preuzimanja vlati.

Mikac smatra kako i dalje ne bismo smjeli vjerovati talibanima unatoč ublaženoj retorici i porukama o općem oprostu te pravima žena.

On je viđenja kako je sve to njihov pokušaj da se prilagode trenutku s obzirom da su naučili lekciju iz svog prvog vladanja.

“Talibani se prilagođavaju trenutku i ispituju situaciju. Gledaju kako će drugi reagirati. Naučili su lekcije iz svog prvog vladanja u Afganistanu i žele biti drugačiji i prilagođeni trenutku. Ali je to daleko od onoga što bi bilo dobro i što očekujemo vidjeti u budućnosti”. rekao je Mikac i upozorio kako im ne možemo vjerovati.

Kada je riječ o uzrocima ovakvog naglog poraza afganistanske vojske, Mikac kaže kako treba ispitati zašto je došlo do povlačenja i zašto se domaće snage nisu borile. Vjeruje kako je uzrok treba tražiti u vanjskim razlozima te da su i oni sami iznenađeni porazom.

Mikac napominje kako nije cijeli Afganitan zauzet te da još uvijek nije zauzeta Panjshir dolina gdje su Tadžici organizirali pokret otpora koji se protiv talibana borio i kada su prvi put osvojili vlast.

“Mislim da je to jedna svijetla točka danas u ovoj situaciji”, rekao je Mikac koji se borio u Afganistanu, a kako kaže, od tamo ima samo dobra iskustva te poručuje kako je odrađen dobar posao koji je omogućio da se ljudi školuju i vrate nazad u svoju zemlju.

Kako smo jučer pisali, u Afganistanu doista tinja pokret otpora kojeg vodi Ahmad Massoud, sin ubijenog afganistanskog heroja, čelnog čovjeka pokreta otpora sovjetskoj invaziji Afganistana, Ahmada šah Massouda, poznatijeg pod nadimkom Panjširski lav ili Lav od Pandžira.

Panjshir remains the only Provice in #Afghanistan Not dared by Talban.

Reportedly VP Amrullah Saleh and Ahmad Masood(Son of Ahmad Shah Masood) to announce first Resistance against Talban pic.twitter.com/xy7hhJMLlw

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) August 16, 2021