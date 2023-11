Ničim izazvan javio da sprema oružani napad: Policajci nisu mogli vjerovati kad su ušli u stan

Policija je izvijestila o bizarnom slučaju u Kaštelima, koji se dogodio ove nedjelje.

Naime, 57-godišnjak je tijekom noći nazvao policiju i krenuo s bezrazložnim vrijeđanjem policijskih službenika.





Zatim je rekao da u kući ima pušku, bombe i zolju i da će izvršiti napad.

Policija se iznenadila prilikom pretrage stana

Policijski službenici upućeni su na adresu njegovog stanovanja gdje je muškarac pronađen i utvrđeno je da se nalazi u vidno alkoholiziranom stanju. Doveden je u službene prostorije i pri tom je odbijao svaku suradnju s policijskim službenicima i nije želio obaviti alkotestiranje.

Odveden je na pregled liječnička obzirom na stanje u kojem se nalazio, te je nakon toga smješten u prostoriju za zadržavanje do otriježnjenje. Policija mu je pretražila dom i vozilo s obzirom na to da je prijetio napadom i tvrdio da je naoružan do zuba, no ništa od navedenog nije pronađeno te se ispostavilo da je o svemu lagao.

Zaradio kaznenu prijavu

Nad 57-godišnjakom provedeno je jučer kriminalističko istraživanje, te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Također, protiv muškarca će biti nadležnom općinskom prekršajnom sudu biti podnesen i optužni prijedlog zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.